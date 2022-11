Domenica In, Paolo Bonolis e la verità sulla crisi con la moglie Sonia Bruganelli

Gossip TV

Ospite da Mara Venier a Domenica In, Paolo Bonolis si è raccontato, rivelando la verità sulle voci che circolavano sulla crisi con la moglie Sonia Bruganelli. Ecco cosa ha detto.

Intervistato da Mara Venier a Domenica In in occasione dell'uscita del suo libro, Paolo Bonolis ha anche dato la sua versione dei fatti sulle voci che circolano da mesi, ormai, sulla fine del suo matrimonio con Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis: "Se sono fesserie, non le ascolto proprio"

Qualche tempo fa, Sonia Bruganelli aveva dichiarato di aver preso un appartamento in cui andare a vivere da sola: una notizia che aveva lasciato a bocca aperta i fan della coppia. Dopotutto, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono legati dal 1997, hanno convolato a nozze nel 2002 e hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele.

L'idea, perciò, che una coppia che, sempre molto discretamente, aveva sempre dimostrato di essere felice e innamorata, ora, stesse per separarsi, risultava dolorosa da accettare. Proprio in merito a questi rumors, Mara Venier ha chiesto al diretto interessato se fosse vera la storia della separazione. Bonolis ha risposto così:

"Mi moje non se tiene un sorcio in bocca – e chiarisce – Abbiamo solo preso l’appartamento accanto, abbiamo fatto una porta, perché Sonia ha il piacere di avere spazio tutto suo, una camera con bagno. Lei è lì con nostro figlio. Io sono di là con Adele e Silvia."

Sembra, perciò, che il pericolo della separazione sia scongiurato. Per quanto riguarda tutti i gossip che circolano su di lui, alla padrona di casa, Bonolis ha replicato:

"Se è una fesseria non l’ascolto, non mi tocca ciò che dicono. La gente vuole sapere se tra me e mia moglie c'è ancora passione. E io gli dico 'fatevi i c**** vostri!"

E, infine, sulla moglie Sonia Bruganelli non si è trattenuto e l'ha elogiata come donna e come madre:

"È una splendida madre, si dedica tantissimo ai figli, sono stato fortunato ad avere figli con lei"