Grande Fratello Vip, volano stracci tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli (VIDEO)

È scontro tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli durante la puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5.

Che tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli non vi fosse una particolare intesa era fatto noto a tutti i fan del Grande Fratello Vip, che hanno osservato puntata dopo puntata le frecciatine tra la voce del popolo di Twitter e l’opinionista. Nel corso della diretta su Canale 5, parlando della situazione che si è creata tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese nella casa di Cinecittà, Giulia e Sonia si sono scontrate e non se le sono mandate a dire.

Grande Fratello Vip, è scontro tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi

New entry della settima edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi è stata scelta da Alfonso Signorini per dare voce al popolo di Twitter, durante le lunghe dirette del programma su Canale 5. A Sonia Bruganelli, tuttavia, non sembra andare a genio il ruolo della bella influencer italo-persiana, e le due si sono punzecchiate più di una volta nel corso delle puntate del Gf Vip, dando spettacolo, sino all’ultima diretta che ha visto l’esperta di social e l’opinionista più agguerrite che mai.

Sin dal suo ingresso in studio, Salemi ha provocato Sonia facendo riferimento al suo outfit ovvio un completo sportivo e comodo, ben lontano dai vestiti fascianti e sensuali sfoggiati nel corso delle precedenti puntate. Sonia ha preso la provocazione poco sportivamente, andando subito sul pesante. “Abbiamo visto che è bellissima così, punterei solo sul fisico”. Salemi ha interpellato allora Alfonso che le ha assicurato di averla scelta per la sua intelligenza e non per la sua indiscutibile bellezza, facendo storcere la bocca a Bruganelli.

Parlando poi della situazione tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, il quale ha paralto ancora di Ginevra Lamborghini, che si sono avvicinati consumando anche un rapporto intimo per poi chiudere in fretta e furia per scelta dello spizzichino, Giulia ha invitato la venezuelana a non farsi addossar tutte le colpe e tirare fuori le unghie. Sonia a quel punto a sbottato, accusando Salemi di cercare l’applauso del pubblico, riportando sempre i pensieri del popolo del web e mai i suoi, ma l’influencer si è difesa ribadendo di essere lei in primis a pensare che la colpa non sia della Marzoli. Insomma, la tensione tra Sonia e Giulia è alle stelle e non sembra aiutare la voce che vorrebbe la fidanzata di Pierpaolo Pretelli come sostituta della Bruganelli durante le vacanze natalizie, quando quest’ultima partirà con il marito come di consuetudine.

