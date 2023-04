Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e il regalo per Giulia Salemi che ha scioccato tutti [VIDEO]

Gossip TV

Poco prima della finalissima del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha deciso di omaggiare Giuia Salemi con uno splendido regalo, in occasione dei suoi 30 anni. Vediamo insieme cosa è successo.

Ieri, lunedì 3 aprile, si è disputata la Finale del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare Nikita Pelizon in una sfida all'ultimo voto contro Oriana Marzoli. Poco prima della diretta, condotta da Alfonso Signorini, il profilo social di Chi ha mostrato un commovente momento tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi: la prima ha, infatti, deciso di omaggiare la giovane influencer di un meraviglioso regalo che ha lasciato tutti a bocca aperta!

GFVip, Sonia Bruganelli e il regalo per Giulia Salemi: "Questo è il tuo momento"

Bruganelli ha già confermato che non tornerà per la prossima edizione del Grande Fratello e con questo regalo sembra quasi aver voluto effettuare un passaggio di testimone alla Salemi. Infatti, poco prima della finale si è recata nel camerino di Giulia Salemi per consegnarle un pensiero per i suoi 30 anni, compiuti il 1 aprile. L'influencer è rimasta senza parole, soprattutto, perché questo gesto testimonia che Bruganelli ha davvero cambiato idea sulla ragazza, con la quale non sono mancati gli screzi in studio, durante questa edizione.

Il dono ha lasciato sbalordita la giovane influencer: si tratta di uno splendido abito nero di Louis Vuitton, i cui abiti spesso hanno costi che oscillano da alcune centinaia di euro fino a oltre i mille. Ma a commuovere pubblico e Giulia è stata la motivazione con cui Sonia ha deciso di regalarle questo vestito:

"Ho pensato che potesse essere un modo per ricordarti di me, per una prima importante. Non sei solo bella Giulia"

Con queste parole, Sonia Bruganelli ha confermato di aver cambiato idea sul talento della giovane influencer e con questo dono ha voluto celebrare la sua bravura e preparazione. E, infatti, lo stesso Signorini, durante la finale ha applaudito Giulia Salemi commentando come fosse stata "una scommessa vinta su tutta la linea".

