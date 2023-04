Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon vince la settima edizione [VIDEO]

Gossip TV

Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip. Seconda classificata Oriana Marzoli e terzo Alberto De Pisis

Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. Seconda classificata Oriana Marzoli e terzo Alberto De Pisis. Nikita ha vinto con il 53% di preferenze contro il 47% di preferenze della Marzoli.

Nikita Pelizon vince la settima edizione del Gf Vip

Classe 1994, nata a Trieste, Nikita è una modella e un'influencer. Appassionata di moda da sempre, a 18 anni decide di intraprendere la carriera da modella, calcando prestigiose passerelle internazionali. Dopo aver preso parte a diversi concorsi di bellezza, nel 2018 partecipa a Temptation Island nel ruolo di tentatrice e nel 2020 a Ex on the beach dove ritrova il suo ex fidanzato, Matteo Diamante. I due escono insieme dal programma ma, poco dopo, si lasciano. Dopo un piccolo ruolo nella fiction "Un passo dal cielo 3", nel 2022 è una concorrente, con Helena Prestes, di Pechino Express. Nikita proviene da una famiglia di testimoni di Geova, ma quando a 16 anni decide di non seguire più la religione è stata ripudiata dalla famiglia. Per 8 anni non ha avuto rapporti con i genitori, con i quali ha da poco riallacciato i rapporti. Ha un fratello, ma anche con lui ha avuto lunghi periodi di silenzio. Passionale, determinata e testarda, Nikita ha conquistato il cuore dei telespettatori che l'hanno premiata con la vittoria nell'edizione più lunga del Grande Fratello Vip.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.