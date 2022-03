Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ancora contro Miriana Trevisan: "Gatta morta"

Gossip TV

L'opinionista torna ad affondare la showgirl campana.

Nella nuova intervista per Sonia Bruganelli, attuale opinionista del Grande Fratello Vip e nuovo attacco a Miriana Trevisan. Non è la prima volta che la moglie di Paolo Bonolis attacca la showgirl tanto che ormai si parla di un vero e proprio accanimento immotivato. "Miriana è una donna che ha 50 anni ma che non li dimostra. Mi verrebbe da chiamarla ragazza infatti. A questa affermazione si può dare un’accezione negativa o positiva. A me personalmente non è piaciuta all’interno del reality perché è un po’ gatta morta e spesso tende a piangersi addosso" ha dichiarato la Bruganelli a SuperGuidaTv che ha poi concluso: "Non è la tipologia di donna che ammiro".

In merito alle delle recenti indiscrezioni diffuse sul web, secondo le quali, l'opinionista sarebbe ostile alla Trevisan per alcune dichiarazioni di quest'ultima sul marito Paolo Bonolis, la Bruganelli ha replicato. "Non so di cosa stiamo parlando. Non ho letto“.

Sulla possibilità di tornare a vestire il ruolo di opinionista nel prossimo Grande Fratello Vip, la Bruganelli lo aveva escluso ma, nel corso della nuova intervista ci ha ripensato, ponendo però una condizione:

"Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile… A meno che...Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista"

Su Adriana Volpe, sua collega al Grande Fratello Vip, ha infine dichiarato:

"Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo."

