Gossip TV

L'opinionista televisiva non perde occasione per criticare duramente la gieffina, forse una spiegazione potrebbe arrivare dal passato.

Chi segue le puntate del Grande Fratello Vip non può aver notato la grande antipatia che Sonia Bruganelli nutre nei confronti di Miriana Trevisan. La scorsa settimana, l'opinionista televisiva l'ha attaccata molto duramente tanto che si è parlato persino di "un'umiliazione" ai danni della showgirl campana. Al di là nelle dinamiche nel reality, la moglie di Bonolis ha parlato persino del tono della sua voce, "Non ti mettere a piagnucolare, mi dai fastidio! Hai una voce piagnucolosa, mi dai fastidio!"

Grande Fratello Vip, perché Sonia Bruganelli detesta Miriana Trevisan? Il motivo potrebbe essere legato a Paolo Bonolis

Nel corso della puntata in questione, Miriana ha parlato del suo rapporto con Katia Ricciarelli e le sue parole hanno infastidito particolarmente la Bruganelli che è sbottata: "Miriana non ti senti un pochino subdola a dire a una signora come Katia che, dopo cinque mesi, è evidente che ha una sua fragilità che è quella dell’età, a dirle una persona più grande di te che lo è anziana e che l’hai aiutata in quanto anziana. Se dopo cinque mesi sai che una persona ha un punto debole, perché continui a punzecchiarla e poi dire quante cose buone hai fatto per lei? Sei ridicola, fastidiosa" ha dichiarato l'opinionista. Anche ieri, nel suo profilo Instagram, la Bruganelli è tornata a parlare della Trevisan parlando delle sue strategie di gioco.

La domanda che si è posta il popolo del web, sempre attentissimo, è stata la seguente: da dove nasce questa antipatia a tratti gratuita? Qualcuno ha ipotizzato nasca dal fatto che la showgirl campana sia l'acerrima nemica di Soleil Sorge, la concorrente preferita della moglie di Bonolis.

Ma potrebbe non esser questo il motivo. Sempre sul web, sono state condivise alcune dichiarazioni di Miriana nei confronti di tutti i conduttori con cui ha lavorato. Ciò che è emerso, è che Miriana non nutra una grande stima nei confronti di Paolo Bonolis nei confronti del quale ha detto: "E' un gran paroliere, ha un vocabolario molto ampio…ma alcune è un pò…Vabbè meglio lasciar stare, altrimenti entro in una polemica delle mie", ha dichiarato la showgirl nel corso di un'intervista rilasciata in passato a Rai Radio2.

Sarà dunque questo il motivo della grande antipatia della Bruganelli nei confronti della Trevisan?