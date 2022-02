Grande Fratello Vip: Soleil Sorge smascherata da Chi: "Fidanzato Fantasma"

Gossip TV

Lo scoop del magazine diretto da Alfonso Signorini. Il misterioso fidanzato dell'influencer italo-americana protagoniste del Grande Fratello Vip, non esiste?

Il misterioso fidanzato di Soleil Sorge, una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, non esiste? Secondo il Magazine Chi, diretto dal conduttore del reality, Alfonso Signorini, sembrerebbe di no.

Gf Vip: Soleil Sorge smascherata da Chi: "Fidanzato Fantasma"

Durante il lungo percorso televisivo nella Casa di Cinecittà, la Sorge ha più volte affermato di essere innamorata di un uomo conosciuto poco prima di entrare nel reality. L'identità è avvolta da un grande mistero. Più volte qualche indiscrezione ha parlato di un imprenditore siciliano di nome Carlo. Ma i dubbi sono ormai tanti ormai sull'esistenza del fidanzato della Sorge.

Ad avvalorare le seguenti ipotesi, ci ha pensato il settimanale di Chi che, nelle Chicche di Gossip, ha scritto:

"Fidanzato fantasma: Nella casa del GF Vip Soleil si è dichiarata fidanzata con un ragazzo di nome Carlo, ma dallo scorso settembre, di questo boyfriend si sono perse le tracce. Esiste davvero? Intanto, amici intimi della Sorge dicono che la sua ultima frequentazione portava il nome di Giuseppe De Falco. Qual è la verità?”

In aggiunta, gli amici stretti dell'ex corteggiatrice, hanno fatto un nome. quello Giuseppe De Falco come ultima frequentazione dell'ex corteggiatrice e tale Carlo non è stato mai nominato. Appare assai strano, in effetti, che la Sorge non abbia avuto mai notizie in quattro mesi e mezzo, avendo lei incontrato amici, parenti, e anche il suo amato cagnolino. La vita della gieffina è stata scardinata in ogni puntata eppure notizie del fidanzato non sono mai pervenute, fatta eccezione per tre aerei che hanno volato sopra Cinecittà con dei messaggi, secondo Soleil, mandati dal misterioso fidanzato.

Che si possa aprire un "nuovo caso Caltagirone" ? Staremo a vedere. Nell'ultima puntata, Signorini ha incalzato la Sorge chiedendole, "Ma esiste davvero il tuo fidanzato?" "Assolutamente Sì" ha replicato l'influencer.

