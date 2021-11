Grande Fratello Vip: Soleil Sorge riceve tre aerei dal suo fidanzato misterioso. La reazione di Alex Belli

Gossip TV

L'incontenibile felicità dell'influencer italo-americana per i messaggi ricevuti da "Superman".

Ieri, sopra la Casa del Grande Fratello Vip, sono volati tre messaggi aerei per Soleil Sorge. Il mittente è stato il suo misterioso fidanzato, conosciuto da tutti gli inquilini come "Superman". L'ex corteggiatrice non ha mai rivelato il suo nome ma in più di una circostanza ha parlato di lui e si è dichiarata innamoratissima nonostante la relazione sia nata da poco. “Sole Amore: le valchirie illuminano 1/3” , recitava il primo messaggio e poi "Amore che tutto divora distrugge e perdona” e ancora “Connessi sempre, oltre ogni cosa”. Soleil ha riferito cheil primo dei tre messaggi era riferito ad un libro che l'ex corteggiatrice gli ha regalato prima di entrare nella Casa: “Le valchirie” di Paulo Coelho. Soleil ha mostrato una incontenibile gioia che è durata tutto il giorno. "Non ho più fame, non ho più sonno, tremo tutta..." ha dichiarato la Sorge dopo i messaggi di Superman.

Sul web si sono scatenati i comenti sulla reazione di Alex Belli. Mentre Davide abbracciava contento l'italo-americana, il volto dell'attore sembrava cupissimo e non è riuscito a dire nulla alla sua amata compagna d'avventura. Forse spiazzato, forse geloso, ma Alex è restato impassibile. Soleil, dal canto suo, ha sempre parlato di questo misterioso ragazzo anche se non nascondeva qualche timore visto il suo silenzio. Dopo ieri però, Soleil è impazzita di gioia e non ha più alcun dubbio: Superman c'è e l'aspetta.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.