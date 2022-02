Grande Fratello Vip, Soleil Sorge confessa: ''Se Alex mi scegliesse al posto di Delia Duran...''

Gossip TV

Soleil Sorge torna a parlare della chimica artistica con Alex Belli, prendendo posizione prima del ritorno dell’attore al Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip sta per tornare Alex Belli, il concorrente più discusso della sesta edizione del reality show di Canale5, lo showman che ha creato una delle dinamiche più incredibili nella storia del programma. Parlando con Nathaly Caldonazzo, Soleil Sorge è tornata a ragionare su quanto accaduto con Belli, ammettendo cosa avrebbe fatto se Alex l’avesse scelta al posto di Delia Duran durante la puntata che segnò il suo abbandono alla Casa.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge spiazza su Alex Belli

È tutto pronto per il ritorno in casa di Alex Belli, il concorrente più concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore si è reso protagonista di un triangolo senza precedenti, in nome della chimica artistica e dell’amore libero, finendo con il perdere Delia Duran e Soleil Sorge in un sol colpo. Mentre la showgirl sudamericana fa una confessione hot su Belli e Antonio Medugno, Sorge attende con impazienza il ritorno dell’attore al Gf Vip. I concorrenti, infatti grazie alla soffiata di un fan che ha urlato fuori le mura di Cinecittà, hanno scoperto che Alex tornerà come ospite e l’aereo inviato dall'ex gieffino conferma che la sua permanenza sarà volta a riconquistare Delia.

Certo con Belli il colpo di scena è dietro l’angolo, ma questa volta l'attore sembra avere le idee più chiare. Parlando con Nathaly Caldonazzo, Soleil è tornata a ragionare su quanto accaduto, ammettendo cosa avrebbe fatto se il gieffino avesse scelto lei al posto di Delia, per la quale ha abbandonato il gioco prima di Natale. “Se io ero cotta a puntino nell’ultimo periodo che lui era qui? Sì, poi ho avuto la reazione del trolley e ho pianto. Ero ferita certo. Tu dici che ci sarei stata se mi avesse scelta? No. E ti dico di no perché purtroppo ho imparato ad amarmi. Non potrei stare con un uomo che ha certi atteggiamenti e che non mi ispira fiducia. Fuori ho qualcuno di cui mi fido di più”, questa la confessione di Sorge riportata da Biccy.

Insomma, Soleil nega che avrebbe voluto dare una possibilità a Belli come suo partner, ma ai fan non sfuggono gli sguardi tra i due né tantomeno nessuno ha dimenticato l’iconica scena di Soleil che sbatte in faccia ad Alex la sua valigia, durante il confronto con Delia. La bionda influencer starà dicendo la verità?

