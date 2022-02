Grande Fratello Vip, Delia Duran senza più freni: "Voglio farlo con Antonio e Alex insieme"

Gossip TV

Confessioni hot al Grande Fratello Vip: la moglie di Belli e la sua confessione hot.

Torna a tenere banco l'amore libero al Grande Fratello Vip. La coppia formata da Alex Belli e Delia Duran, ha spesso confermato di amare la condivisione anche in contesti più intimi e la modella sudamericana non ha mai nascosto di sentirsi attratta anche dalle donne.

Grande Fratello Vip, Delia Duran senza freni: "Voglio farlo con Antonio e Alex insieme"

Proprio la modella sudamericana, nella sua attuale permanenza nella Casa del Gf Vip, non smette di stupire tra confessioni e desideri che non ha il timore di nascondere sotto l'occhio indiscreto delle telecamere. Di recente, la moglie di Belli, ha confessato di aver baciato Barù e di nutrire un certo interesse per Antonio Medugno al quale, ha rivelato senza freni un desiderio piuttosto piccante.

"Ho una voglia matta di farlo con te… Con te e Alex", ha sussurrato Delia al modello campano.

La risposta di Medugno non si è fatta attendere:

"Con me? Guarda che se ti hanno sentito lunedì ci facciamo le risate."

La moglie di Alex Belli, forse consapervole di essersi spinta oltre, si è poi in parte frenata:

Vabbè dai ma qui stiamo sdrammatizzando.

Come reagirà l'attore parmense alle parole della moglie? Alex, a poche ore dal suo ingresso nella Casa, ha fatto più di un tentativo nel riconquistare Delia, mandando due aerei, uno dei quali, recitava il messaggio: "Sei l'unica donna della mia vita". La sudamericana appare comunque confusa e poco incline a credere alle sue parole.

