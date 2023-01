Grande Fratello Vip, Sarah Altobello attacca Nikita Pelizon: "Lei ha parlato malissimo di me, una cosa grave"

Gossip TV

Sarah Altobello torna all'attacco contro Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip.

Sarah Altobello è tornata all'attacco contro Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip. Alla showgirl pugliese non sono andate per niente giù le pesanti insinuazioni fatte dalla bella influencer nei suoi confronti e, parlando con Wilma Goich, ha colto l'occasione per criticarla nuovamente.

L'attacco di Sarah Altobello

Tensione al Grande Fratello Vip. Dopo Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che si sono resi protagonisti di un nuovo botta e risposta nella notte, anche Sarah Altobello è tornata all'attacco contro Nikita Pelizon. Parlando con Wilma Goich, la showgirl pugliese ha dichiarato di trovarla falsa e incoerente:

Lei fa tanto la moralista, la salvatrice e paladina e poi non è coerente. Sì la pacifista degli angeli e la sa lunga più di me, di te e lei messe insieme. Io mi fidavo di lei, non parlo mai male di nessuno eppure lei me l’ha combinata grossa. Mi ha toccata, e anche se mi ha chiesto scusa a me questa cosa è rimasta. Ho letto anche negli occhi di mia madre. Fino alla fine del mio percorso qui dentro dirò questa cosa qui. Nessuno mi impedirà di tornare sull’argomento...

Lei ha parlato male di me, anzi malissimo, una cosa grave - ha continuato Sarah - Ma poi ha sparlato di cose che non sono concerni qui dentro. Sì è andata a prendere dicerie per affossare una persona. Continuava a dire ‘2018’. Poteva trovare un altro appiglio, i vestiti, il mio naso, ma non quello. […] Guardate che è raro mettermi a disagio e lei ci riesce. Il suo sguardo è fastidioso come di sfida.

