Grande Fratello Vip, lite nella notte tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: "È un incubo, devi dire la verità"

Antonella Fiordelisi sbotta contro Edoardo Donnamaria al Gf Vip: volano accuse tra i due concorrenti!

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due giovani concorrenti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta nella notte in cui sono volate pesanti accuse e offese.

Duro scontro nella notte al Gf Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Non c'è pace al Grande Fratello Vip per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che si sono nuovamente scontrati. Come riportato da Biccy, tutto è iniziato quando la concorrente salernitana ha accusato il giovane volto di Forum di non averla mai difesa dalle critiche e dagli attacchi degli altri concorrenti:

Non mi sento amata, io sono molto riflessiva e c’ho pensato adesso. Sento che non mi ami, non mi hai mai difeso quando mi hanno diffamata. Contro di me c’era un branco, mi hanno aggredita, hanno alzato la voce in massa. E tu non hai fatto nulla. Il branco c’era! Se tu puoi essere amico di donne con cui sei stato, allora non dire a me di limitare il rapporto con Antonino dato che se anche fosse ci ho flirtato quando non eravamo fidanzati e non mi fare scenate per ogni interazione con lui. Tu stai con Micol con cui hai pure fatto roba in passato! Tu mi fai stare male, io non sono innamorata? Spero di disinnamorarmi molto presto di te. Sei una persona cattiva me ne vado basta. Sei verbalmente aggressivo e dici cose brutte.

Il comportamento e le accuse mosse dalla Fiordelisi hanno infastidito, e non poco, Donnamaria che ha prontamente replicato affermando:

Tu non sei mai stata aggredita da un branco, ma cosa stai dicendo? Io quando c’era da difenderti ti ho difesa. Ma qui non sei mai stata diffamata dalla massa. Ragazzi surreale, questa oggi si arrabbia perché io sono andato con Micol un anno fa. Mi hai appena detto ‘fai schifo ti sei sc****o anche le amiche’. Tutto mentre eravamo a letto tranquilli. Domani tornerà Antonino vai da lui, abbi il rapporto che vuoi con lui. Non mi interessa più. Mi dici che sono possessivo e geloso quando ora ti infuri perché sono stato con Micol. Io per te ho sopportato e fatto di tutto. Quando uno è innamorato non fa stare male l’altro, tu non sei innamorata di me, accettalo. Non sei innamorata di me devi dire la verità! Questo è un incubo io non ci posso credere che questa fa così. Tu hai flirtato in cucina con Antonino davanti a tutti. Gli dicevi ‘peccato che te la sei giocata male con me’. A te dà fastidio il mio passato con Micol e io devo stare zitto che flirtavi con Antonino?!

