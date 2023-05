Grande Fratello Vip, ritorno di fiamma tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante? L'indiscrezione

Gossip TV

Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante? Ecco cosa sappiamo!

Stando ad alcune indiscrezioni del sito The Pipol Gossip, sembra che tra la vincitrice del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, e Matteo Diamante possa esserci un ritorno di fiamma.

GFVip, ritorno di fiamma per Matteo Diamante e Nikita Pelizon

La coppia si era separata poco prima della partecipazione a Ex on the Beach 2020, in maniera alquanto brusca, per poi ritrovarsi all'interno della casa dei GFVip, dove per molto tempo si erano mantenuti a distanza, anche se avevano poi finito con il riavvicinarsi. E, fuori dalla casa si erano spesso mostrati sereni e in compagnia l'uno dell'altra. Diamante aveva anche scritto una lettera alla sua ex fidanzata, nella quale rivelava che i rapporti erano tornati quelli di un tempo.

E sembra, secono The Pipol, che non si parlerebbe più di semplice amicizia, ma di un ritorno di fiamma. Ecco cosa hanno detto:

"Sappiamo che scrivendo questo articolo non possiamo essere smentiti. Nikita Pelizon, vincitrice del GFVip 7, dentro e fuori la casa ha trovato un nuovo rapporto con il suo ex Matteo Diamante. Ma questo rapporto dove è arrivato? Pubblicamente i due non mostrano coccole e atteggiamento intimo. Però noi sappiamo che hanno trascorso lunghe nottate insieme e che la loro strana storia è oggi un tira e molla fatto di fuoco e fiamme. Come finirà? Lo scopriremo questa estate quando ci sarà il testa vacanza...di coppia o da single?"

