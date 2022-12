Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli critica l'avvicinamento di Antonella Fiordelisi a Sarah Altobello

Gossip TV

Oriana Marzoli torna all'attacco contro Antonella Fiordelisi dopo la lite al Gf Vip: "Sarah è buona, magari ingenua".

Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi sono ai ferri corti al Grande Fratello Vip. Dopo Giaele De Donà, anche la bella influencer venezuelana si è scontrata con la fidanzata di Edoardo Donnamaria criticando duramente anche il suo improvviso avvicinamento a Sarah Altobello.

Oriana Marzoli contro Antonella Fiordelisi al Gf Vip

Non c'è pace per Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip, che nelle ultime ore è finita nel mirino di Oriana Marzoli. Il motivo? Secondo l'influencer venezuelana, la fidanzata di Edoardo Donnamaria si sarebbe avvicinata improvvisamente a Sarah Altobello solo ed esclusivamente per puro opportunismo:

Sarah non si accorge di questa cosa? Mi sto rendendo conto di no e che non vuole rendersene conto anche se è una cosa troppo evidente...lo sa anche lei, si rende conto. La mia è una cosa naturale, mi sono legata subito, un'altra è quando si fa dal nulla. Antonella? Adesso ho capito che non si era avvicinata perché in realtà non le fregava niente...ma poi perché vieni? Io non vado da una persona che mi sta sulle pa**e...lei dice che voi mi state influenzando.

Un pensiero che ha messo d'accordo anche Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Proprio quest'ultima, parlando dell'avvicinamento di Antonella a Sarah, ha dichiarato:

Sarah è molto buona, magari anche ingenua. Ci tiene anche quando una le fa la piastra. Quando lei ha delle attenzioni è molto contenta quindi questa cosa può influire, se le dai attenzioni lei si affeziona subito...

