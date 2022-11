Grande Fratello Vip: "Non ci sarà nessuna storia tra Ginevra e Antonino", parla un'ex gieffina della settima edizione

Gossip TV

La rivelazione di Cristina Quaranta sul rapporto nato al Gf Vip tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini.

Antonino Spinalbese continua a stare al centro di un "triangolo amoroso" al Grande Fratello Vip. A commentare l'avvicinamento dell'ex di Belen Rodriguez prima a Ginevra Lamborghini e poi a Sofia Giaele De Donà ci ha pensato l'ex gieffina Cristina Quaranta.

Cristina Quaranta lancia una frecciata a Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà

Cristina Quaranta ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Esperienza che si è conclusa, secondo la donna, anche per colpa di Nikita Pelizon. Ma, se per l'ex gieffina quest'ultima è la "peggiore concorrente" della settima edizione, per Antonino Spinalbese non ha mai nascosto la sua preferenza:

Sul web scrivono che vorrei avere una storia con lui: falso. Patrizia Rossetti a 63 anni ha messo in giro la voce che ero cotta di Antonino: ma come sta messa? Comunque a me gli uomini piacciono dai 50 anni in su. La verità è che io e Antonino siamo diventati veri amici. E vi svelo una cosa: non ci sarà nessuna storia tra lui e Ginevra, figuriamoci con Giaele. che non vorrei nemmeno nominare: lei ha detto cose gravissime su Antonino nella “Casa”, che vanno oltre il limite della legalità. Quando sarà il momento racconterò tutto, ma proprio tutto.

Secondo la Quaranta, quindi, tra Spinalbese e la Lamborghini non ci sarà mai nessuna storia d'amore dopo la fine del Gf Vip. Parole tutt'altro che carine anche per Giaele. Parlando della moglie di Bradford, che è sempre più intima con Antonino, l'ex concorrente ha dichiarato:

