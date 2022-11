Grande Fratello Vip, George Ciupilan crolla: "Sto male per Matteo Diamante, ma non mi allontano da Nikita Pelizon"

Gossip TV

George Ciupilan in crisi al Grande Fratello Vip dopo il messaggio sui social di Matteo Diamante.

George Ciupilan è crollato al Grande Fratello Vip. Il motivo? L'attacco social ricevuto dall'amico Matteo Diamante per il suo avvicinamento a Nikita Pelizon ha destabilizzato il giovane concorrente del reality show di Alfonso Signorini che, subito dopo la diretta, è sbottato non nascondendo la sua delusione.

La crisi di George Ciupilan al Gf Vip

L'attacco social di Matteo Diamante ha mandato letteralmente in crisi George Ciupilan. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mandato in onda soltanto alcuni piccoli estratti delle storie del modello provocando la reazione di Nikita Pelizon e de l'ex volto de Il Collegio, che in realtà ha frainteso il messaggio dell'amico.

Come riportato da Biccy, infatti, George è convinto che Matteo sia deluso e geloso per il suo avvicinamento a Nikita nella Casa del Gf Vip. Parlando con Antonino Spinalbese, il giovane influencer ha infatti rivelato di essere dispiaciuto della situazione ma allo stesso tempo di non voler prendere le distanze dalla ragazza:

Io per un parole del genere non mi allontano da Nikita, è una bella persona. Non andrò oltre, ma non mi allontano. Lei è una ragazza brava e con lei sto bene. Ho letto che è deluso da me, ha detto frasi un po’ pesanti. Ed è normale che io ci stia male, perché mi dispiace. Poi tu magari hai più esperienza di me e prenderai le cose in modo diverso. Io qui vado un po’ in difficoltà. Mi dà fastidio e mi spiace ciò che è successo. Non mi aspettavo che mi inviasse un messaggio del genere. No ma zero proprio, non pensavo l’avrebbe mai fatto. No, non è proprio il mio migliore amico.

