Grande Fratello Vip: "Nathaly Caldonazzo ha cercato di dire la sua su tutti per farsi notare" parla Carmen Russo

Gossip TV

L'ex gieffina Carmen torna a parlare del comportamento di Nathaly al Gf Vip.

Carmen Russo è stata una delle protagoniste più amate e apprezzate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata da Superguidatv, l'ex concorrente ha fatto un bilancio del suo percorso nella famosa Casa di Cinecittà e lanciato una bella frecciata a Nathaly Caldonazzo.

Carmen Russo critica Nathaly Caldonazzo dopo il Gf Vip

"E’ stata un’esperienza positiva. Sono stata sempre molto autentica e coerente con il mio carattere" ha dichiarato Carmen parlando della sua unga e intensa esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip "Non mi aspettavo l’eliminazione. Fino ad adesso il pubblico mi aveva sostenuto e non avevo dei motivi per uscire. Mi sono resa conto che la scelta è ricaduta su di me in quanto Federica stava iniziando un flirt con Gianmaria e per le dinamiche del reality il fatto che lei rimanesse si è dimostrato più funzionale".

Durante il suo percorso al Gf Vip non sono mancate le discussioni, come quella con Nathaly. "Il suo ingresso è stato turbolento ma fino ad un certo punto. [...] Nathaly è entrata a gamba tesa e ha cercato di dire la sua su tutti per farsi notare. Il pregio però è che almeno le cose le dice in faccia. Non è proprio sincera perché su Enzo Paolo ha detto delle bugie. E’ un po’ mitomane e cerca di rivisitare le cose dal suo punto di vista" ha confessato Carmen.

Leggi anche Francesca Cipriani a ruota libera su Delia Duran, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo

Non poteva mancare un'opinione sull'ingresso di Delia Duran: "Se pensiamo che sia tutto un teatrino vorrebbe dire che Delia, Soleil e Alex stanno recitando e neanche troppo bene perché appaiono esagerati. Se invece corrisponde alla realtà vedrei più opportuna una separazione tra Alex e Delia in modo che quando uscirà Soleil e se il suo cuore sarà libero potrà ricominciare con lui. Il fenomeno delle telecamere colpisce sempre. Bisogna considerare che essendo dei personaggi che non hanno una carriera alle spalle, in un reality sono portati a creare delle situazioni. E’ chiaro che Delia ha sofferto molto ma non ho capito la sua decisione di rientrare nella casa. Forse anche lei vuole la sua visibilità".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.