Grande Fratello Vip: Francesca Cipriani a ruota libera su Delia Duran, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo

L'ex gieffina Francesca commenta le ultime dinamiche del Gf Vip.

Francesca Cipriani è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Intervistata da Superguidatv, la showgirl non ha perso occasione anche per commentare le ultime dinamiche e dire la sua su alcune concorrenti come Soleil Sorge, Delia Duran, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo.

Francesca Cipriani rompe il silenzio su alcune concorrenti del Gf Vip

Francesca è stata una delle concorrenti più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Anche se ha lasciato il gioco diverse settimane fa, la showgirl continua a seguire le dinamiche della Casa e a commentare i comportamenti di alcune concorrenti come Soleil: "A volte è molto dolce e carina ma come ti giri un attimo può cambiare completamente atteggiamento. È una persona che per me non può dare affidabilità, non mi piace. A lei non interessa se ferisce delle persone, fa parte del suo essere che è molto lontano dal mio".

Tra le protagoniste indiscusse delle ultime settimane del Gf Vip ci sono sicuramente Delia e Nathaly: "Alla fine lei è entrata lì per entrare nel mondo dello spettacolo, la vedo anche in difficoltà, si vede che recita e che è tutta una cosa costruita. Ovvio che se fossi l’autrice del programma cavalcherei quest’onda perché poi non c’è altro da parlare, non sta succedendo null’altro, non ci sono dinamiche. Nathaly? Non mi è piaciuta. Quando c’è stata quella discussione che riguardava Enzo Paolo io ero dalla parte di Carmen perché è stata veramente un pessima discussione. Anche poi contro Sonia Bruganelli, non mi è piaciuta come si è comportata. Alcune cose potrebbe anche evitare di dirle. Il modo di esprimersi che ha usato non mi è piaciuto, ogni tanto cade nel cattivo gusto nel parlare".

A proposito di Katia Ricciarelli, finita al centro delle polemiche per alcune gravi affermazioni dette nella Casa, la Cipriani ha confessato: "Katia è arrivata, più resta lì più continua a peggiorare la situazione. Lei vuole andare via, la vedo al capolinea, penso sia arrivato il momento di tornare a casa. Non sta bene, non sopporta più nessuno, la vedo al limite e quando ti trovi in quelle condizioni tiri fuori il peggio di te, cose che non ti appartengono".

