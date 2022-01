Grande Fratello Vip, minacce ai concorrenti, situazione fuori controllo: ''Clima mafioso''

Gossip TV

Nathaly Caldonazzo minacciata da Katia Ricciarelli, scoppia il pandemonio nella casa del Grande Fratello Vip.

La casa del Grande Fratello Vip si è spaccata in un numero considerevole di fazioni, che sembrano in continua evoluzione. C’è chi si è schierato dalla parte di Lulù Selassié, chi da quella di Soleil Sorge, chi invece crede che Katia Ricciarelli sia la colpevole di tutte le tensioni delle ultime ore. La soprano finisce nel mirino di alcuni inquilini di Cinecittà, che l’accusano di aver minacciato apertamente Nathaly Caldonazzo con fare da vera boss della malavita.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli “si crede un boss mafioso”

Le tensioni accumulate nelle ultime settimane sono decisamente esplose nel peggiore dei modi. Katia Ricciarelli e Lulù Selassié si sono affrontate in un duello verbale da brivido, con tanto di offesa razzista da parte della soprano (che ormai ha raggiunto una quota accettabile per l’intervento di Alfonso Signorini secondo il pubblico) e di parole tutt’altro che principesse da parte della giovane gieffina. La discussione, poi, si è spostata tra Lulù e Soleil Sorge, additata come pazza pronta a mettere zizzania per puro egocentrismo e divertimento. Mentre Miriana Trevisan ha minacciato di lasciare la casa, essendo venuta a conoscenza delle frasi a sfondo razzista di Katia e del mancato provvedimento - almeno per ora - da parte della redazione, le principesse Selassié rivelano di aver sentito Ricciarelli rivolgere minacce pesantissime anche a Nathaly Caldonazzo.

L’attrice, durante la discussione tra Katia e Lulù, è rimasta in silenzio continuando a mangiare come se nulla fosse, ma Katia ha il dente avvelenato con lei che ha osato prendere pubblicamente le difese di Miriana, e quindi si è rivolta in modo piuttosto brusco a Caldonazzo, dichiarando di volergliela far pagare. “A Nathaly l’ha proprio minacciata. L’ha guardate e le ha detto ‘tu che sei arrivata per ultima la pagherai, la pagherai e stai attenta’. Oh ma che stai a fare pure le minacce?”, ha sbottato Jessica Selassié piuttosto alterata.

“Che linguaggio orrendo. Ma dove stiamo ragazzi? Che siamo per caso su squadra Anti Mafia? […] Cos’è un boss mafioso?”, hanno commentato Lulù e Miriana. Inevitabilmente l’accostamento tra la soprano e la mafia non ha fatto piacere ai fan del GF Vip, che hanno ritenuto esagerato e fuori luogo questo paragone.

RAGA NATHALY PREFERITA IMMEDIATAMENTE LA VECCHIA SCHIATTA IN DIRETTA #FUORIKATIA #GFVIP pic.twitter.com/HevkkS1vKV — 𝙅𝙤𝙧𝙙𝙚𝙚𝙣 🧚🏻‍♂️𝘽𝙡𝙖𝙘𝙠 𝙋𝙖𝙣𝙩𝙝𝙚𝙧 (@JordeenDanvers) January 4, 2022

