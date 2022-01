Grandi Fratello Vip, Katia Ricciarelli: frase razzista a Lulù, Miriana Trevisan Minaccia di ritirarsi

Gossip TV

Aria di guerra nella Casa del Grande Fratello Vip: liti e offese tra i gieffini.

Nella Casa del Grande Fratello Vip la tensione è alle stelle. I concorrenti sono divisi in due schieramenti e anche oggi, all'ora di pranzo, è stato il caos.

Gf Vip, Katia Ricciarelli: frase razzista a Lulù, Miriana Trevisan Minaccia di ritirarsi

Urla, offese reciproche per il cibo e la spesa che ora hanno deciso di dividere in due parti, proprio come i due gruppi. A scontrarsi ancora una volta, Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè. La soprano ha invitato la giovane principessa a mangiare altrove e "tornare al suo paese". Una frase che, inevitabilmente, ha scatenato accuse di razzismo visto le origini di Lulù.

"Io mi ritiro, me ne vado, mi dissocio da queste cose. Chiamate i miei avvocati. Lulù, Katia Ricciarelli ti ha detto davvero ‘vacci tu a scuola, al tuo paese‘? Questo è razzismo. Lo ha detto veramente? Non ditemi bugie perché se lo ha detto veramente io me ne vado. Ragazzi io me ne vado non vivo in una casa con una persona razzista. Io il razzismo non lo sopporto" ha commentato Miriana a cui si aggiunge anche l'ex marito Pago ha minacciato querele dopo le gravi accuse di Giacomo Urtis.

Anche Jessica ha manifestato un grande insofferenza nei confronti della Ricciarelli. Ecco le sue parole riportate da Biccy: "A lei dà fastidio che noi (lei e la sorella Lulù)siamo qua dentro in questa casa senza essere famose. Lei lo fa con cattiveria. Dice cattiverie. A me non me ne frega se c’ha gli intercalari veneti, che me ne frega dei suoi intercalari. Ieri sera ha pure detto ‘Clarissa è una ragazzina viziata senza cervello, una carogna‘. Adesso basta, mi sono rotta i C. Sono buona e cara, ma ad una certa basta. Qua dentro siamo tutti uguali a prescindere da nomi, cognomi e carriera"

Miriana Trevisan a questo punto, parlando con Nathaly, ha aggiunto: "Katia ha dato alle principesse delle sporche, delle viziate, delle carogne ad a me ha detto che sono una poco di buono ed una Giuda."

“Katia Ricciarelli è invidiosa e cattiva, è infelice e vuole che tutti gli altri siano infelici. Ha detto a Manuel ‘ma come fai a stare con quella?‘, ma perché deve essere infelice degli amori degli altri?”, ha replicato la Caldonazzo, poco incline e sopportare i comportanti autoritari di Katia.

La Trevisan è apparsa molto provata dai nuovi scontri di oggi, dichiarando: “Io me ne voglio andare, devono venire le persone qua fuori a protestare, non si può tollerare il razzismo”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.