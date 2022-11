Grande Fratello Vip, Matteo Diamante torna a parlare di Nikita Pelizon: "Non me lo sarei mai aspettato"

Gossip TV

Matteo Diamante scrive una lettera a Nikita Pelizon: "Commenti così brutti e offensivi su di me al Gf Vip".

Manca davvero poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 28 novembre 2022 su Canale 5. Nell'attesa, Matteo Diamante è tornato a parlare della sua ex fidanzata Nikita Pelizon in una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù.

La lettera di Matteo Diamante per Nikita Pelizon

Matteo Diamante ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Di Più, lasciandosi andare ad alcune confessioni inedite sul suo rapporto con Nikita Pelizon. L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi ha raccontato la verità non nascondendo la sua delusione per le offese e critiche ricevute dalla sua ex fidanzata nella Casa del Grande Fratello Vip:

Come riportato da Gossipetv, Matteo ha scritto una lettera a Nikita in cui ha parlato della loro storia d'amore ammettendo di aver avuto dei seri problemi finanziari:

Ti ho trattato come una principessa, ti ho dato tutto quello che avevo e per due anni è stato tutto perfetto. Poi ho avuto problemi finanziari molto gravi, ho subito un truffa che mi ha rovinato e tu, invece di starmi accanto, mi hai lasciato. È vero, mi è capitato di essere geloso, perché ti avevo chiesto di non frequentare persone legate al mio ambiente di lavoro, ma tu non mi hai mai dato retta. Ti ho fatto scenate, ma anche tu ne hai fatte a me.

Siamo stati sempre legati, anche quando eravamo impegnati con altre relazioni e tutte le volte che ci rivedevamo era sempre come la prima volta. Alla fine mi sono stancato e ho messo un punto. Nonostante questo ho sempre continuato a volerti bene e quando ho saputo che andavi al GF Vip ero felice. Mi sono mosso per supportarti anche al televoto e mai mi sarei aspettato di sentire da parte tua dei commenti così brutti e offensivi parlando di me.

Alfonso Signorini mostrerà a Nikita la lettera di Matteo? E come reagirà la giovane concorrente della settima edizione del reality? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf Vip, che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5. Non mancate!

