Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Antonino contro le frasi volgari di Charlie: "Pervertito"

Le frasi di Gnocchi su Oriana hanno aperto un dibattito al Grande Fratello Vip. Le critiche di Onestini e Spinalbese.

Le frasi pronunciate da Charlie Gnocchi nei confronti di Oriana Marzoli oltre a far infuriare il web, pare abbiano sollevato critiche anche da parte di alcuni concorrenti tra i quali proprio Antonino Spinalbese che nel mentre dell'esternazioni goliardiche di Charlie, rideva divertito.

Gf Vip, Antonino e Luca contro le frasi di Charlie Gnocchi rivolte ad Oriana

Il 59enne romagnolo, parlando con Spinalbese, gli ha sussurrato all'orecchio alcune esternazioni particolarmente volgari parlando della venezuelana:

"Che voto dai? Oriana ha voglia di fare una di quelle trom*ate… ha voglia di lasciarsi andare. È bollita, ha la fi*a bagna**, è bagna**", ha detto Gnocchi spronando Antonino ad ascoltare e rispondere. La regia poco dopo è intervenuta e Charlie si è chiesto se le sue parole potessero essere state ascoltate nonostante il suo basso tono di voce.

Dopo l’episodio, ieri Antonino Spinalbese ha bacchettato Charlie dandogli del pervertito. Parlando on Onestini e George Ciupilan ai quali ha raccontato l'episodio, lo spezzino ha detto: "Dai, ti ha richiamato anche il GF Vip, ti ha urlato. Sei un pervertito. Dopo una certa età secondo me tutti…”. Luca gli ha fatto eco: “Questo è pazzo”. Gnocchi ha domandato quindi stupito: "Ma dai, vi do l’idea di essere un pervertito?" La risposta è stata unanime: "Sì!".Sembra che Charlie non si sia reso conto ancora della gravità e molti di domandano se la questione verrà affrontata nel corso del nuovo appuntamento con il reality, in onda oggi, lunedì 28 novembre 2022, in prima serata su Canale 5.

