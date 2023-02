Grande Fratello Vip, Matteo Diamante sorprende Nikita Pelizon: "Mi piaci ancora"

Gossip TV

Matteo Diamante confessa di essere ancora interessato alla sua ex Nikita Pelizon.

Stasera, giovedì 9 febbraio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà Matteo Diamante si è lasciato andare a una confessione inaspettata che ha letteralmente spiazzato Nikita Pelizon.

La confessione di Matteo Diamante

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Matteo Diamante ha deciso di affrontare la sua ex Nikita Pelizon. Dopo averla rimproverata per quanto detto in diretta, il nuovo protagonista della settima edizione del reality show di Alfonso Signorini le ha confessato di essere ancora interessato a livello sentimentale:

Davanti a milioni di italiani hai detto: ‘Lui ha sempre fatto così, è ossessionato da me, è sempre stato geloso e possessivo ma lo ero cinque anni fa. Direi che è passato un po' di tempo. [...] Io sono venuto qua per godermi l'esperienza. Per te, non sarei mai venuto, perché non avrei voluto vederti, perché mi piaci. Mi piacerai sempre. Comunque se il fine deve essere ristabilirti gli equilibri intorno e darti una mano, perché no? Anche se sono qui come ospite.

Una dichiarazione inaspettata che ha spiazzato la Pelizon:

Ancora? Comunque si, sei geloso e possessivo. Io se sento che mi vengono date attenzioni, se ti prendi cura di me, io posso sentirmi impegnata. Ma se sento che dall'altra parte questa cura non c'è, è chiaro che io lascio le porte aperte per una conoscenza con altre persone. Io percepivo che da parte tua questo interesse non ci fosse veramente. Sì, è vero che ero in Francia, ma se una persona ti interessa, le scrivi tutti i giorni e le chiedi come sta.

