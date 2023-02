Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro in lacrime per Oriana Marzoli: "Le cose non sono andate come speravo"

Gossip TV

La delusione di Daniele Dal Moro per l'allontanamento di Oriana Marzoli al Gf Vip.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno deciso di chiudere il loro rapporto speciale nato nella Casa del Grande Fratello Vip. Chiamato in Confessionale per parlare dell'influencer venezuelana, però, l'ex tronista di Uomini e Donne non è riuscito a nascondere il suo dispiacere e si è lasciato andare alle lacrime.

Le lacrime di Daniele Dal Moro al Gf Vip

Momento difficile al Grande Fratello Vip per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, che sembrano non riuscire a trovare un punto d'incontro per viversi l'esperienza nella Casa insieme e spensierati. L'ingresso di Martina Nasoni , poi, ha solo peggiorato la situazione e infastidito la bella venezuelana, che non ha nascosto la gelosia nei suoi confronti.

Chiamato in Confessionale dal Grande Fratello per parlare del suo rapporto con Oriana, Daniele non è riuscito a trattenere le lacrime: "Io penso di essere più dispiaciuto di lei che le cose non siano andate come speravo andassero, io il mio nei confronti di Oriana penso di averlo fatto, non posso dire lo stesso nei confronti di lei".

Leggi anche Oriana Marzoli svela quanto guadagna Daniele Dal Moro al Gf Vip

Dal suo canto, invece, la Marzoli si è lasciata andare a uno sfogo sul comportamento di Dal Moro insieme alle sue compagne di gioco:

Io non ho mai sentito parlare di lei, forse una volta. Io sono molto sicura della mia decisione, lui non cambia idea su di me. Lui non deve avere dubbi su di me, non stiamo mai insieme perché lui sta con lei (Martina ndr). Lui le ha detto che fuori non si sa cosa può succedere, ragazze io alzo le mani perché non capisco più niente...

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.