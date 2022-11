Grande Fratello Vip, Matteo Diamante pronto ad entrare in Casa per corteggiare proprio lei!

Gossip TV

Matteo Diamante si candida come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, ma non lo fa per la sua ex Nikita Pelizon.

L’amicizia nata tra Nikita Pelizon e Goerge Ciupilan, che per quest’ultimo si è trasformata in una cottarella, aveva dato non poco fastidio a Matteo Diamante, ex della gieffina e amico del giovane influencer. Ora, l’ex isolano si candida come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, svelando chi vorrebbe corteggiare.

Grande Fratello Vip, Matteo Diamante si candida come concorrente!

Noto per le sue avventure televisive e social, Matteo Diamante aveva commentato il feeling nascente tra Nikita Pelizon e George Ciupilan, deluso dal fatto che uno dei suoi più cari amici avesse iniziato a provare qualcosa per la sua ex fidanzata. A peggiorare la situazione, dal punto di vista di Matteo, le confessioni della bellissima modella sulla loro relazione, descritta come tossica e morbosa. Intervistato da Novella 2000, Diamante ha commentato nuovamente ciò che è accaduto, ammettendo di sentirsi scosso e ingiustamente accusato.

“Non sono più amico di Nikita e ho saputo che forse ha un compagno adesso. Mi ha dato fastidio George perché con lui ho un rapporto di grande amicizia. Quando Signorini ha scherzato sul flirt da tra loro mi aspettavo almeno un minimo di considerazione. Ma lui ha solo ribattuto che avevano un amico in comune e non poteva intraprendere una relazione”.

Matteo si sarebbe aspettato che George prendesse le sue difese, dato che il loro rapporto è molto profondo, soprattutto sentendo Nikita parlare in quel modo di lui. L’influencer ha raccontato della sua relazione con la modella, definendola innamorata nonostante gli alti e bassi che hanno vissuto insieme, per poi confidare di aver messo fine alla sua amicizia con George, insultato da alcuni concorrenti del Gf Vip. Infine, Matteo ha dichiarato di essere pronto ad entrare nella casa di Cinecittà come concorrente ufficiale, svelando la donna che corteggerebbe:

“Vorrei dimostrare alla gente chi sono realmente. Non nascondo di essere un libertino, amo divertirmi, ma so fare anche il bravo ragazzo come è successo a L’Isola dei Famosi. Ci vuole coraggio per affrontare trasmissioni come il Gf Vip e io penso di averne […] Micol Incorvaia è la donna che si avvicina di più ai miei gusti estetici, e ha un carattere molto simile al mio”.

