Grande Fratello Vip, George Ciupilan offeso da alcuni concorrenti: ''Gli puzza l’alito a forza di stare a bocca chiusa''

Gossip TV

Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip non sembrano sopportare i silenzi di George Ciupilan e lo prendono in giro dopo l’ultima puntata su Canale 5.

Che George Ciupilan non stia brillando in quanto concorrente in grado di creare dinamiche è decisamente vero, quanto è vero che al momento rimane uno dei giovani più educati che hanno mai varcato la porta rossa di Cinecittà. Il silenzio del gieffino inizia a pesare ad alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip che, pronti a fare il suo nome nelle prossime Nominati, parlano malissimo di George e lo insultano.

Grande Fratello Vip, tutto contro George Ciupilan

Dopo aver visto il caos creato da George Ciupilan nel corso delle sue precedenti esperienze televisive nei programmi di Rai 2, Il Collegio e La Caserma, tutti si sarebbero aspettati di vedere il giovane influencer invadere la casa del Grande Fratello Vip con il suo animo elettrico e poco avvezzo a seguire le regole. In realtà, George si sta comportando come un ragazzo modello nella casa di Cinecittà, dispensando saggi consigli agli altri concorrenti, inserendosi in poche ma sane dinamiche, scegliendo sempre la parte giusta durante le discussioni più accese. Ciupilan è ben lontano dal ragazzo scapestrato che abbiamo già visto in Tv e questo non sembra fare particolare piacere ad alcuni inquilini del Gf Vip, che dopo l’ultima puntata hanno lanciato feroci insulti al giovane collega. Edoardo Tavassi ha ammesso che, prima di entrare in gioco, Ciupilan era uno dei suoi preferiti ma che si è ricreduto vedendolo sempre zitto, incalzato da Luca Salatino che ha sottolineato:

“Ragazzi ma è muto non parla mai. Io certe volte non so nemmeno come fa a non parlare. Secondo me gli pesano così tanto i capelli che la bocca sta sempre chiusa. Sta sempre fermo in quella posa zitto”.

L’elegante commento del romano fa sorridere se si pensa al suo di percorso, ovvero un fiume di lacrime dal momento in cui è entrato nella casa del Gf Vip, e giù tutti a doverlo convincere di restare in Casa, compresa la sua fidanzata Soraia. Vero è che George non sta apportando particolari dinamiche a questa edizione del programma di Canale 5, ma ciò non toglie che le critiche siano esagerate, come quella di Antonino che, come riporta Biccy, ha sentenziato:

“Che poi è davvero sempre zitto a bocca chiusa. Ma a furia di non aprire mai bocca come fa a non puzzargli l’alito? Io capisco che non vuole mettersi in dinamiche che non gli interessano, ma cavolo non parla proprio. Anche io certe volte non ho pareri su altre cose. Ad esempio sul caso Prati. In confessionale mi chiedevano di Caltagirone e io dicevo ‘non me ne frega proprio nulla non so che dirvi’. Però ogni tanto avrai una tua opinione?".

Spinalbese, scelto da Oriana Marzoli, ha annunciato che farà il nome di George nelle prossime Nomination, definendolo un cartonato. Cosa ne pensate e come reagirà Ciupilan quando scoprirà che alcuni colleghi parlano in questo modo alle sue spalle?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.