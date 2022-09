Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ospite da Pierluigi Diaco, smentisce le dichiarazioni del papà Franco

Gossip TV

Manuel Bortuzzo, il nuotatore triestino, tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, è stato ospite nel talk show di Rai 2, BellaMa' condotto da Pierluigi Diaco.

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo smentisce le dichiarazioni del papà Franco

Nel corso dell'intervista, l'ex gieffino è tornato a parlare anche del reality show a cui ha preso parte l'anno scorso, smentendo però le dichiarazioni del padre Franco che a Novella 2000 aveva parlato di un programma non adatto a lui e che l'esperienza televisiva al Grande Fratello Vip non gli era particolarmente piaciuta.

"Non mi sono assolutamente pentito - ha dichiarato Manuel - anzi sono contento perché mi ha dato la possibilità di lasciare qualcosa nel cuore delle persone. Se lo guardavo? lo lasciavo in sottofondo… dopo che sono uscito non mi sono pentito, mi ha lasciato qualcosa. E’ tutto vero. Le dinamiche sono vere"

L'ex gieffino, attualmente fidanzato con Angelica Benevieri (che negli ultimi giorni è finita in una bufera per un video sui disabili postato qualche anno fa) ha parlato anche dell'amore e di come lo vive.

"Il mio approccio con l'amore è molto normale, molto genuino, molto semplice, senza grandi cose…"

"Mi ha insegnato che per quanto tu possa programmare le cose, la vera sfida sta poi nell’imprevisto, bisogna essere sempre pronti a tutto , ha dichiarato Bortuzzo parlando del suo incidente nella sparatoria che lo ha costretto alla paralisi.

Oggi Manuel si allena costantemente e la riabilitazione procede nel migliore dei modi:

"Sto bene, proprio bene. Sono stanco morto. Vado in caserma ad allenarmi dalle 10 alle 13, tutti i giorni minimo 5 giorni a settimana, poi torno a casa e nel pomeriggio ho fisioterapia […] Cosa vedo nel mio futuro? Una grandissima ripresa."

