Gossip TV

Un video pubblicato su Tik Tok dalla fidanzata di Manuel Bortuzzo, il nuotare triestino tra gli ex protagonisti del Grande Fratello Vip, ha scatenato furiose polemiche.

Angelica Benevieri, la giovane Tiktoker attuale fidanzata di Manuel Bortuzzo, il nuotare triestino tra gli ex protagonisti del Grande Fratello Vip, è finita, suo malgrado, in un vortice d' indignazione generale e roventi polemiche per un video postato sul suo profilo Tik Tok, che conta quasi 300 mila follower.

Grande Fratello Vip, Angelica Benevieri, la fidanzata di Manuel Bortuzzo ironizza sulla disabilità. Indignazione sui social

Il video in questione, che potete vedere in fondo all'articolo pubblicato dalla pagina Instagram ThepipolGossip, mostra Angelica entrare in un bagno pubblico per poi accorgersi che era riservato ai disabili. Successivamente quindi la giovane romana uscendo, imita una disabilità zoppicando e facendo dei vistosi spasmi. Su Twitter molti utenti hanno manifestato un grande sdegno e dissenso contro la ragazza, che è stata accusata di stare con Manuel esclusivamente per visibilità non mostrando alcuna reale empatia per i disabili.

Il video sul profilo ufficiale di Angelica è stato attualmente rimosso. Sui social, Instagram e Twitter ci sono centinaia di commenti che hanno condannato duramente la ragazza e la sua iniziativa "ironica": "Veramente uno schifo", "Questa sarebbe la fidanzata di un ragazzo disabile?" "Vergognoso che ha ragazza di 20 anni faccia un video simile", "Il video fa schifo, non si ironizza così", "Aberrante pensare di fare un Tik Tok come questo".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.