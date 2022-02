Grande Fratello Vip: "Manila non fa altro che parlare male degli altri, non ha una sua dinamica", parla un ex gieffino

Gossip TV

Gianluca Costantino a ruota libera sui concorrenti del Grande Fratello Vip.

Gianluca Costantino è tornato a parlare del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip. Intervistato da Superguidatv, l'ex gieffino ha voluto dire la sua su alcuni concorrenti della sesta edizione e lanciare una velenosa frecciata a Manila Nazzaro.

L'attacco di Gianluca Costantino a Manila Nazzaro

"A livello temporale non sono soddisfatto" ha confessato Gianluca parlando della sua breve esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip "Mi sarei aspettato di rimanere un po’ di più nella casa. La soddisfazione più grande è stata ricevere i complimenti dagli autori e da Alfonso che si è complimentato per come mi ero comportato. Sono contento che alcune persone continuino a parlare di me nella casa. Ho cercato fin da subito di relazionarmi un po’ con tutti. Mi sentivo un po’ con il fiato sul collo e mi immaginavo gli ultimi granelli di sabbia che stavano scorrendo nella clessidra".

L'ex concorrente del Gf Vip ha poi voluto dire la sua sul "famoso" triangolo composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran: "Soleil era attratta mentalmente e in parte anche fisicamente da Alex. Si è poi frenata sapendo che Alex aveva una moglie fuori che lo aspettava. Penso che a portare avanti questa situazione sia stato Alex con tutte le varie sceneggiature che gli hanno consentito di cavalcare l’onda mediatica [...] Penso che lui abbia amplificato molto la situazione per mantenere vivo l’interesse del pubblico. Non l’ha usata però. Delia si è avvicinata a me, ma ho preferito prendere le distanze e mantenere con lei un’amicizia. Preferivo parlare di me piuttosto che far parlare di me in relazione a Delia e Alex".

Durante il suo percorso, Costantino è stato accusato sia da Delia che da Manila di essere uno stratega. A tal proposito, il modello ha dichiarato: "Mi verrebbe da dire da che pulpito viene la predica. Manila non fa altro che parlare male degli altri e non ha una sua dinamica. Lei ha percepito un mio distacco ma io nei primi giorni ho preso le distanze perché ho capito che tendeva a mettere zizzania. Non c’era nessuna strategia. Entrando a cinque mesi dall’inizio del programma qualsiasi legame avrei instaurato sarebbe stato analizzato con la lente di ingrandimento. E’ entrata in un loop mediatico in cui invece che parlare di sé stessa parla male degli altri".

