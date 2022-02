Grande Fratello Vip, Jessica Selassié mette in guardia Antonio Medugno: "Nathaly ti usa, sei la sua pedina"

Gossip TV

Jessica contro Nathaly al Grande Fratello Vip.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha completamente stravolto le dinamiche del gioco. Se Davide Silvestri continua a sparare a zero su Soleil Sorge, Jessica Selassié ha deciso di affrontare Antonio Medugno e metterlo in guardia da Nathaly Caldonazzo.

La strategia di Nathaly Caldonazzo secondo Jessica Selassié

Tempo di confronti e rivelazioni nella Casa del Grande Fratello Vip. "Anche io, Lulù, Alessandro e Sophie siamo un gruppo ma tra di noi non ci diciamo le cose che Nathaly ti dice. Tu sei la sua pedina, come lo è stata anche Delia, lei lavora di strategia dietro e vi usa per arrivare dove vuole arrivare" ha dichiarato Jessica attaccando Nathaly, convinta che lei stia influenzando il percorso di Antonio.

"Lo posso dire anche di te" ha prontamente replicato Medugno cercando di difendere la Caldonazzo e provocando la reazione della Selassié "Sentiamo delle energie negative nella vostra unione. Tu hai personalità, ma sei debole, facile da gestire e manipolare". Secondo la giovane principessa etiope, infatti, quella della showgirl sarebbe una vera e propria strategia messa in atto già altre volte nella Casa del Gf Vip.

Jessica ha continuato spiegango la sua posizione nei confronti di Nathaly: "La stessa cosa l'ha fatta con Delia. Non potendo arrivare a Barù, spingeva Delia a giocare con lui per ferire me! E ci era riuscita. Per me è arrivata ad un momento qui dentro dove è solo negativa". A dire la sua è intervenuta anche Miriana "Io non ho preso una posizione, quello che penso è che sono in osservazione".

