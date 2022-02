Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro sbotta: ''Signorini fa parlare solo Soleil Sorge''

Gossip TV

Manila Nazzaro parla delle ultime discussioni con Soleil Sorge, lanciando un’accusa pensate al presentatore del Grande Fratello Vip.

Manila Nazzaro non riesce a perdonare Soleil Sorge e crede che la bionda influencer si comporti in modo scorretto, ragionando con due pesi e due misure. Alessandro Basciano, che ha osservato con interesse le ultime dinamiche del Grande Fratello Vip, ha detto la sua all’ex Miss Italia, che ha invece accusato Alfonso Signorini di non darle mai la parola per spiegare pubblicamente la propria posizione, preferendo concedere spazio a Sorge.

Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro diventa una furia

L’amicizia tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge è ufficialmente giunta al capolinea. Dopo l’ingresso al Grande Fratello Vip di Delia Duran, la bionda influencer è rimasta molto colpita dall’accoglienza positiva che l’ex Miss Italia ha riservato alla moglie di Alex Belli, ospite della prossima puntata di Verissimo. Nonostante le polemiche e le parole durissime che la showgirl sudamericana ha riservato a Soleil, infatti, l’amica Manila ha mostrato tutto il proprio sostengo alla nuova arrivata. Motivo per cui, Soleil ha perso del tutto le staffe e ha accusato Nazzaro di essere falsa e di non aver rispettato la loro amicizia.

Insomma, tra le due è guerra aperta e Alessandro Basciano vuole vederci chiaro. Parlando con il deejay, Manila si è sfogata lasciandosi andare ad un duro commento contro Sorge. “Non devono essere messe in discussione le mie scelte, che sono frutto di passato ed esperienza, non di carattere. Lei e Katia mi hanno sempre accusato di buonismo semplicemente perché io riuscivo a stare anche con gli altri. Basta avere un po’ d’orecchio per ascoltare, non avere pregiudizi. Io ho sentito parole bruttissime nei confronti di tutti qui dentro. Quando litigò con Sophie le dissi che aveva sbagliato, e lei disse che non ero una vera amica invece una vera amica ti dice la verità. Visto che c’è stata una cosa fortissima con Soleil, la delusione è ancora più forte”, ha dichiarato Nazzaro.

“Le tue parole possono essere dettate dal tuo buonismo, poi è andata oltre. Dovresti razionalizzare un po’ tutto. Non capisco il senso del tuo avvicinamento a Delia. Secondo me, Soleil è andata oltre ma l’input glielo hai dato te, anche inconsciamente, ma sapevi benissimo che lei avrebbe reagito così per come è fatta. Ha sbagliato sicuramente i modi con te”, ha ribattuto Basciano, che vorrebbe che Manila si rendesse conto anche della sua parte di colpe. La gieffina, tuttavia, è certa di non aver sbagliato e ne approfitta per lanciare una dura frecciatina ad Alfonso Signorini: “No io non credevo. Io ho detto anche a Delia di scusarsi con Soleil, però anche lei si deve difendere perché viene attaccata tutto il tempo. Chi sovrasta e non ti fa parlare è Soleil, che non ti da dire neanche una parola. Poi tocca a me parlare e Alfonso dice basta”. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.