Grande Fratello Vip, Alex Belli ospite a Verissimo, i concorrenti del reality protestano per la visibilità che gli danno

L'annuncio sulla pagine ufficiale del talk show di Silvia Toffanin: "Alex Belli, l'uomo di cui tutti parlano". Si continua a parlare dell'ex protagonista del Grande Fratello Vip, protagonista del triangolo con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran.

Pochi minuti fa, è apparso sulla pagina ufficiale social di Verissimo, un post con l'immagine di Alex Belli e la domanda,"Se anche tu avessi la possibilità di fare una domanda ad Alex, cosa gli chiederesti?" definendo, l'ex protagonista del Grande Fratello Vip 6,"l'uomo del momento". Non è ancora ufficiale ma è probabile che l'ex attore di Centovetrine sarà ospite nel talk show di Silvia Toffanin per rispondere alle tante domande dei suoi sostenitori e detrattori. Già, perché Alex Belli divide l'affezionato pubblico del reality di Mediaset che contando sull'ex gieffino, può contare anche su uno share stabile del 20%. Il triangolo tra Alex, Soleil Sorge e la moglie Delia Duran che ogni settimana si arricchisce di nuovi colpi di scena, tiene ormai incollati da mesi i telespettatori del piccolo schermo.

"Gli chiederei:" ma la tua famiglia cosa pensa di questa storia?” e inoltre “tuo padre diacono continua ancora ad andare chiesa? Perché sai caro Alex con un figlio del genere fare prediche agli altri sembrerebbe un tantino ridicolo! Hai messo in imbarazzo anche la tua famiglia oltre che te stesso…" scrive un utente e ancora altri: "Gli chiederei se si vergogna quando guarda i genitori negli occhi", "Con 1000 e mille domande che mi vengono in mente ,la più forte nella mia testa è....Maaaa posso chiederti una cosa, andare a lavorare seriamente no?" Insomma, a qualcuno la soap di Mediaset ha stancato ma sicuramente la curiosità delle sue risposte spingerà a vederlo ancora una volta nel talk della Toffanin che in precedenza lo aveva già ospitato con la moglie Delia non risparmiando (non troppo) velate frecciatine alla coppia.

Nella Casa, intanto, molti concorrenti si sono dichiarati stanchi di questa vicenda alla quale gli autori dedicano troppo spazio e importanza. Tra questi, anche Lulù Selassiè che dopo la puntata di ieri, ha dichiarato: "Che figura di m*rda Alex. Già che lo mettono in prima fila, ridicolo… un messaggio orribile di trattare le donne così, la moglie… no? E’ vergognoso lo mettono sempre in prima fila chissà perché… Fossi stata io a scegliere non lo avrei proprio fatto entrare in studio. E’ scappato via. Figurati se lo facevo io o qualcun altro…" Ma non è stata solo la giocane principessa a lamentarsi dello spazio dedicato ad Alex e al suo triangolo amoroso. Anche la sorella Jessica, Barù, Katia Ricciarelli, l'ex gieffino Aldo Montano, hanno spesso fatto presente di non poterne davvero più.

