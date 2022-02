Grande Fratello Vip, Lulù Selassié riceve i complimenti della rapper americana Cardi B!

Gossip TV

Cardi B riceve un video di Lulù al Grande Fratello Vip e la posta sul suo Twitter creando il caos.

Una concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip è finita al centro dell’attenzione di Twitter, quando la nota rapper Cardi B ha riportato sul suo account un video che la riguarda. Stiamo parlando di Lulù Selassié, che si è guadagnata l’applauso della cantante internazionale per aver interpretato magistralmente uno dei suoi brano più celebri, con tanto di movenze super sensuali.

Grande Fratello Vip, Cardi B tifa per Lulù Selassié!

Non è la prima volta che l’edizione italiana del Grande Fratello Vip diventa di interesse internazionale, finendo su Twitter con video e foto, oppure pubblicizzata dai fandom che sono sempre più presenti e importanti nelle dinamiche del reality show di Canale5. Questa volta è toccato a Lulù Selassié essere al centro delle news, grazie ad un video che la ritrae mentre è intenta a cantare e interpretare il brano “Clout” della famosa rapper americana Cardi B.

La cantante ha scoperto il video in rete ha deciso di postarlo sul proprio account personale, scrivendo: “Che ridere, è chiaramente lei la star dello show”. Cardi B si è complimentata con Lulù per la sua performance, mentre la principessa è ignara di tutto e possiamo solamente immaginare come reagirà una volta fuori da Cinecittà. Sembra, infatti, che la rapper sia tra le sue artiste preferite di sempre.

Nel frattempo, mentre una principessa etiope è spensierata e felice, pronta a rendere fiero Manuel Bortuzzo del suo percorso, l’altra sta vivendo una crisi apocalittica scatenata dalla vicinanza tra Barù e Delia Duran, che ha fatto pace con Soleil Sorge. Stiamo parlando di Jessica Selassié che è andata completamente in tilt, dopo aver scoperto che Barù ha provato a baciare Delia - anche se la versione dei fatti della showgirl sudamericana non è stata confermata dal diretto interessato - Jessica ha fatto una vera e propria scenata di gelosia.

Lmaaaaaooooooo she’s the Star of the show clearly https://t.co/vjLZHTtj4S — Cardi B (@iamcardib) February 5, 2022

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.