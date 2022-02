Grande Fratello Vip, l'avvicinamento inaspettato tra Delia Duran e Soleil Sorge: "Sei tu la donna della sua vita"

Gossip TV

Delia e Soleil a confronto al Grande Fratello Vip sul comportamento di Alex.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 7 febbraio 2022 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa c'è stato un avvicinamento inaspettato tra Delia Duran e Soleil Sorge, che si sono confrontate sul comportamento di Alex Belli.

Il confronto al Gf Vip tra Delia Duran e Soleil Sorge

Delia e Soleil continuano a stare al centro delle polemiche per il famoso e discusso triangolo amoroso di cui fanno parte insieme ad Alex. "La cosa he mi ha lasciato basita è che la complicità che ha avuto con te è la stessa che ha creato con me in 3 anni" ha confessato la showgirl all'influencer nella Casa del Grande Fratello Vip "...vedere il mio uomo che esce dal GF e poi però a casa si isola e resta con te telepaticamente e pensa a te e pubblica delle cose, non era lo stesso Alex".

Proprio per la forte complicità nata nella Casa del Gf Vip tra la Sorge e Belli, la Duran ha rivelato di voler rimanere ferma nella sua posizione: "Io voglio finire questa storia, questa presa per il c**o. Questa roba non mi appartiene e ho detto basta. Io posso comprendere tante cose. Lui è sempre stato sincero all’inizio, mi ha detto com’è fatto e l’ho capito e accettato, ma questo è diverso. Prendermi per il c**o non mi sta bene. Che se ne vada a fare in c**o [...] L’amore non è svanito del tutto, ma sono stanca. Io sono impulsiva, ma è quello che penso".

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Delia, Soleil è intervenuta cercando di farla ragionare: "Io resto dell’idea che hai esagerato. Anche il gesto dell’anello non mi è piaciuto. Poi ricorda che con me può aver avuto la stessa complicità che ha con te, ma sei tu la donna della sua vita e non io. Mi hai dato della gatta morta, quando io sono stata la prima a mettere un palo tra me ed Alex".

