Grande Fratello Vip, Lulù Selassié nel mirino di uno storico ballerino professionista di Ballando con le Stelle

Gossip TV

Stefano Oradei su Lulù Selassiè: "Se canta questa, io mi candido per il Festival".

Momento d'oro per Lulù Selassié che, dopo la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha rivelato il suo debutto nel mondo musicale con un suo singolo. Scelta artistica che è stata commentata da uno storico ballerino di Ballando con le Stelle, Stefano Oradei.

La frecciata di Stefano Oradei a Lulù Selassié

Lulù Selassié è stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo è stato un percorso intenso, caratterizzato anche dalla storia d'amore nata nella Casa con Manuel Bortuzzo. Relazione finita, per volere di lui, dopo qualche settimana dalla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Lulù, però, non si è persa d'animo. A distanza di alcuni mesi dalla finale del Gf Vip, l'ex gieffina ha infatti annunciato sui social i suoi progetti futuri. Tra questi sia la pubblicazione di un libro che l'uscita del suo primo singolo provocando la reazione di tutti i suoi numerosi fan e non solo. Tra questi anche quella di Stefano Oradei che, senza mezzi termini, ha lanciato una bella frecciata alla giovane.

Leggi anche Nel cast del Gf Vip anche una famosa cantante

Lo storico ballerino di Ballando con le Stelle, che ha già annunciato sui social il suo addio al talent show di Milly Carlucci, ha così commentato la notizia lanciata dalla Selassié: "Se canta questa...io ragazzi mi candido per il Festival. Nothing is impossible. Stay Tuned". Arriverà una replica da parte di Lulù?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.