Grande Fratello Vip: nel cast del reality show anche una famosa cantante, ecco di chi si tratta

Gossip TV

Wilma Goich tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo 19 settembre 2022 su Canale 5. Ma chi saranno i protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che una famosa cantante sia pronta a varcare la famosa porta rossa di Cinecittà.

Wilma Goich nel cast del Gf Vip, le ultime indiscrezioni

Il Grande Fratello Vip sta per tornare! Alfonso Signorini è infatti al lavoro per la formazione del cast della nuova edizione. Oltre a Giovanni Ciacci, primo concorrente ufficiale voluto dal conduttore per trattare il tema della sieropositività, sembrano ormai certi Carolina Marconi, Charlie Gnocchi ed Edoardo Donnamaria.

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da DiPiù, e riportate da Biccy, pare che anche una famosa cantante sia pronta a entrare nella Casa del Gf Vip. Stiamo parlando di Wilma Goich. L'artista, che ha segnato la storia della musica italiana con I Vianella, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv in cui ha confermato indirettamente la sua partecipazione al programma:

Leggi anche La confessione inedita del papà di Manuel Bortuzzo

Credo che per me non sarebbe facile trovarmi in mezzo a tutto quel disordine. Per non parlare, poi, della scarsa pulizia che ho notato. La cosa più difficile, però, sarebbe senza dubbio quella di condividere lo stesso tetto con così tanti sconosciuti. E’ come tornare indietro nel tempo a quando era bambina e trascorrevo le mie vacanze in colonia. Qui, però, c’è una grande differenza: quando si è piccoli si ride e si scherza per tutto mentre quando si è adulti decisamente lo si fa molto meno.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.