Grande Fratello Vip, Luca Salatino innamorato perso di Soraia: cosa ha detto dopo la puntata

Gossip TV

Luca Salatino ha potuto rivedere la fidanzata Soraia durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ecco come ha commentato dopo la diretta.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5, Luca Salatino ha incontrato la fidanzata Soraia Allam Ceruti nella glass-room e la sua gioia è stata incredibile. Ecco come ha commentato dopo la diretta.

Grande Fratello Vip, Luca pazzo di Soraia!

Luca Salatino ha tutte le carte in regola per diventare uno dei concorrenti più amati della settima edizione del Grande Fratello Vip, ad iniziare dal fatto di trovarsi in mezzo a diverse dinamiche interessanti per il pubblico. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso sin dai primi giorni di sentire fortissima la mancanza della sua fidanzata Soraia Allam Ceruti. La coppia si è fidanzata da pochi mesi, dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, ma il sentimento è cresciuto in fretta e la coppia pensa già al futuro insieme.

Dopo le discussioni feroci con Elenoire Ferruzzi, Luca ha trascorso momenti difficili e Soraia è stata invitata ad intervenire per risollevare il suo fidanzato e dargli forza. I due si sono incontrati attraverso la glass-room per evitare contatti diretti con l’esterno, e l’incontro è stato magico. Soraia ha dato preziosi consigli a Salatino, per poi prendersela con Sara Manfuso che ha minacciato di lasciare il Gf Vip. Sebbene la sua dolce metà lo abbia messo in guardia, Luca ha scelto proprio Sara per sfogarsi dopo la puntata.

“Il fatto che non l’ho potuta abbracciare… Certo già il fatto che l’ho vista, che stava bene. Quando mi hanno fatto vedere il post per me, già mi era arrivata la botta, perché sono sensibile. Quando l’ho vista non ci ho capito niente, non mi usciva neppure una parola”.

Luca è veramente molto innamorato di Soraia e il popolo del web ha apprezzato tantissimo questa coppia che, ora fa strano pensare, all’inizio del rapporto dopo l’addio a Uomini e Donne non aveva convinto proprio nessuno.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.