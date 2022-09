Grande Fratello Vip, Sara Manfuso non ci sta e minaccia di abbandonare la Casa!

Gossip TV

Sara Manfuso tirata in ballo nella querelle su Ginevra Lamborghini. La concorrente del Grande Fratello Vip si infuria e minaccia di lasciare Cinecittà nella notte.

Per Sara Manfuso l’ultima puntata del Grande Fratello Vip non è stata una passeggiata. La gieffina è finita nel mirino di Soraia Allam Ceruti, che l’ha accusata di essere stata falsa nella querelle tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, per poi venire accusata anche da Ginevra Lamborghini. Dopo la diretta, Sara minaccia di lasciare la casa.

Grande Fratello Vip, Sara Manfuso vuole andarsene!

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Sara Manfuso è stata tirata in ballo per ben due volte, e in entrambi i casi si è trattato di argomenti spiacevoli che hanno messo decisamente in cattiva luce la gieffina. Sara, infatti, è finita nel mirino di Soraia Allam Ceruti che, intervenuta in puntata per salutare il fidanzato Luca Salatino e incoraggiarlo dopo i giorni difficili vissuti con Elenoire Ferruzzi, ha tirato in ballo l’opinionista televisiva accusandola di essere stata falsa. Secondo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, Sara avrebbe dovuto dire la verità ad Elenoire invece che incoraggiarla a continuare una battaglia senza senso contro Luca.

Ad attaccare Manfuso anche Sonia Bruganelli che, senza troppi complimenti, ha ribadito di trovare la gieffina falsa. Poco dopo, Alfonso Signorini ha mostrato a Ginevra Lamborghini alcuni video molto difficili da digerire. Sara, Elenoire e Giaele hanno parlato malissimo della collega alle sue spalle e Ginevra ci è rimasta molto male, accusando tutte e tre di non essere state in grado di esporre il loro pensiero, fingendosi amiche per poi spalarle dietro. Furiosa per essere stata nuovamente accusata, nonostante vi siano video decisamente chiarificatori, Sara ha sbottato difendendosi e dichiarando di voler lasciare la casa del Gf Vip.

“No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi nulla di più. E comunque figurati Ginevra, si scherza. Io anche a Giaele ho detto di venire da te a chiederti scusa - riporta Biccy - Le ho detto che non si era comportata bene con te. Non ci sto a passare per arpia. Io ho sbagliato a venire e ora vado via subito proprio. Non ci sto mi fanno sembrare l’arpia della situazione e non mi va. Sono delusa e mortificata perché viene fuori una roba che non esiste. Guardate che non ci sto qui a fare il capro espiatorio. Essere dipinta così. Hanno fatto un montaggio contro di me”.

Dopo la diretta del GF Vip, Sara ha cercato un confronto con Ginevra la quale, tuttavia, l’ha liquidata con estrema freddezza. Le due riusciranno a chiarirsi? Nel frattempo, Pamela Prati e Marco Bellavia eludono le telecamere.

