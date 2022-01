Grande Fratello Vip, le Principesse reagiscono male all’aereo per Soleil Sorge e Sophie Codegoni!

Gossip TV

I fan del Grande Fratello Vip inviano un aereo per le #solphie e le principesse Selassié si infuriano.

I fan del Grande Fratello Vip, come ogni anno, creano fandom più o meno potenti, pronti a sostenere i propri beniamini durante il percorso del reality show di Canale5. Nelle ultime settimane, dopo la pace apparente che si è instaurata tra le due, sempre più persone inneggiano all’amicizia tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, al punto da inviare un aereo per le #Solphie nel cielo di Cinecittà, provocando la reazione fortissima di Jessica e Lulù Selassié.

GF Vip, caos per la areo delle Solphie

Nonostante se ne siano dette di ogni, Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono unite da un filo invisibile che le avvicina nei momenti più critici. Soleil è entrata in crisi dopo l’ingresso di Delia Duran in casa, e Sophie le è stata accanto cercando di farle forza anche quando la bionda influencer non ha potuto ignorare che il pubblico non la rende più la preferita ormai da troppe settimane. La vicinanza tra le due gieffina sta piacendo moltissimo al pubblico che sui social ha lanciato l’hashtag #solphie e ha inviato un aereo dedicato a questa nascente complicità.

Il gesto, tuttavia, non è piaciuto alle principesse Selassié, che sono sempre state vicine a Sophie e ritengono che Sorge si sia avvicinata alla milanese per puro interesse e strategia, trovandosi esclusa a molte amicizie a causa di Delia. "Le amiche di Sophie siamo noi e lo siamo sempre state, ventiquattr’ore su ventiquattro. E si vede perché stiamo sempre insieme”, ha sbottato Lulù infastidita. "Lo penso anche io, mi dispiace. Tu rimani tranquilla, rimani nell’eleganza che ti ha insegnato anche Manuel”, ha commentato Miriana, che ha offeso pesantemente Katia Ricciarelli.

“Io credo che stiano cercando di scatenare in me una gelosia. Perché prima Soleil e Barù, poi Soleil e Sophie”, ha spiegato Jessica, che crede di essere stata presa di mira dal popolo del web. In realtà, da quando Jessica si è disperata per Barù mettendo in chiaro che lui la vede come un’amica, gli utenti non hanno fatto altro che lamentarsi per la mancata freccia di Cupido tra i due, che avevano fatto sognare per un momento il pubblico, e sono rimasti fedeli fan della principessa etiope.

