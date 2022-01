Grande Fratello Vip, Jessica Selassié disperata: ''Barù mi vede come amica''

Gossip TV

Jessica Selassié riflette sulle reali intenzioni di Barù e sembra che non ci sarà una nuova love story al Grande Fratello Vip.

Fomentata dagli inquilini di Cinecittà, che hanno colto una certa sinergia, e dai fan del Grande Fratello Vip che continuano a inneggiare alla nuova coppia dei loro sogni, Jessica Selassié ha sperato che la corte di Barù si trasformasse in una vera e propria confessione d’amore. Speranza, tuttavia, disattesa dal momento che il gieffino sembra considerarla un’amica più che una potenziale amante.

Grande Fratello Vip, Jessica Selassié fa una confessione su Barù

Incoronato come maschio alpha della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Barù ha catalizzato l’attenzione del pubblico con le sue frecciatine taglienti e il suo modo di fare decisamente anti-convenzionale. Il gieffino ha mostrato un certo interesse per Jessica Selassié, cercandola spesso con lo sguardo e provocandola con battute ironiche, difendendola anche da chi l’ha criticata per la sua vita amorosa decisamente deludente. Tutto ciò ha portato i fan del Gf Vip a credere che tra Jessica e Barù fosse scoccata la scintilla. Twitter è stato invaso dall’hashtag #jeru per settimane, e in molti hanno osservato con interesse questo impacciato corteggiamento.

Dopo l’aereo inviato dai loro sostenitori, Jessica si è resa conto che con Barù sarebbe potuto nascere qualcosa di speciale, ma il gieffino si è tirato indietro e ha iniziato a parlare di amicizia. Una coltellata per la principessa etiope, che è entrata in Casa con l’intenzione di fidanzarsi e vivere una storia d’amore. Per ripicca, Jessica ha fatto il nome di Barù alle Nomination, trascinando anche le sue amiche più fedeli, e ora spera che questo serva a farlo razionalizzare e prendere una decisione. Mentre Barù chiarisce con Nathaly Caldonazzo, furiosa per il colpo basso del collega, Jessica si sfoga con Miriana Trevisan.

“Lui mi vede come un’amica e non sono venuta qua a collezionare amici. Se deve andare male, e devo diventare amica di una persona che mi interessa non mi va…”, ha ammesso la principessa. Miriana, che si è lasciata andare ad un duro sfogo, ha cercato di far ragionare l’amica, dichiarando: “Però non siamo venute qua nemmeno con altri intenti. Sai quante volte si inizia con l’amicizia? A me è successo, poi è diventata una storia bella. Secondo me si sente osservato ed è una persona riservata”. “Qua è diverso, perché era già partito come un gioco di flirt poi lo ha interrotto”, ha chiosato Jessica, palesemente infastidita.

