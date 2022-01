Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan provoca Katia Ricciarelli: ''Anziana che rompe le p***le''

Gossip TV

Miriana Trevisan approfitta di un gioco tra i concorrenti del Grande Fratello Vip per lanciare una forte provocazione a Katia.

Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli hanno deposto l’ascia di guerra ma non per questo la situazione tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip è migliorata particolarmente. La showgirl, approfittando di un gioco messo a disposizione nella casa di Cinecittà, ha lanciato una frecciatina velenosa alla soprano, che potrebbe scatenare l’ennesima guerra tra le due gieffine.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan offende Katia Ricciarelli!

Katia Ricciarelli ha un rapporto turbolento praticamente con più della metà della popolazione della casa del Grande Fratello Vip. La soprano è ormai nota al pubblico per i suoi giudizi affrettati e lapidari, per la sua intransigenza con le pulizie domestiche e per gli scivoloni omofobi e razzisti, sempre ammoniti ma mai puniti. Tra i bersagli preferiti di Katia, probabilmente a causa di un’antipatia al primo sguardo, c’è Miriana Trevisan che è finita nel mirino della soprano a causa della sua vita amorosa.

Katia, infatti, ha lanciato pesanti accuse a Miriana nel corso dei mesi, criticando il flirt con Nicola Pisu e quello poi con Biagio D’Anelli, provocando una forte reazione nella showgirl. Trevisan, che ha fatto una confessione dolorosa sui Vipponi, non ha mai badato troppo alle offese di Katia e, pur prendendo le distanze dalle constatazioni della Ricciarelli e additandola come donna crudele e decisamente poco empatia, ha continuato il suo percorso seguendo il proprio istinto.

Questo, tuttavia, non vuole dire che Miriana abbia scordato tutti gli sgambetti di Katia, come dimostrano le dure parole che la showgirl ha rivolto alla rivale poche ore fa. “C’è un’anziana qui dentro che rompe spesso le balle e come se le rompe, però almeno ci insegna tante cose”, ha dichiarato Miriana pescano una carta durante un improvvisato gioco dei tarocchi. Chissà come reagirà Katia al nuovo affondo della sua nemica pubblica numero uno…

MIRIANA: *alza la carta e commenta* C’È UNA ANZIANA QUA DENTRO CHE ROMPE SEMPRE LE PALLE ANCHE SE CI INSEGNA TANTE COSE

💀🏹🏹🏹#jeru #gfvip — Kabir bebi (@Pessiolino) January 28, 2022

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.