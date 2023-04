Grande Fratello Vip, la rivelazione di Matteo Diamante: "C’è una persona con la quale ho un conto in sospeso, ma..."

Gossip TV

Matteo Diamante torna a parlare della sua esperienza al Gf Vip e del rapporto ritrovato con la sua ex Nikita Pelizon.

Matteo Diamante è tornato a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Intervistato da Tvpertutti, il modello ed ex naufrago de L'Isola dei Famosi ha commentato vittoria di Nikita Pelizon e svelato con chi degli altri concorrenti conserva ad oggi un bel rapporto di amicizia.

Matteo Diamante a ruota libera sul Gf Vip

Entrato come ospite nella Casa del Grande Fratello Vip per ritrovare la sua ex Nikita Pelizon, Matteo Diamante è stato uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato da Tvpertutti, il modello ha colto l'occasione per fare un bilancio della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini:

È stata una bella esperienza, una bella parentesi, un mese molto intenso che da concorrente che non parte dall’inizio è molto diverso, sono entrato come ospite vip e per essere stato un mese come ospite è stato molto intenso. Peccato per il clima della casa che non era molto acceso, poi tante cose non le hanno fatte vedere ma in teoria ci sono stati tanti momenti stradivertenti, belli e simpatici e non solo litigi. Anzi, a detta di tutti sono stato una boccata d’aria per il programma e per i concorrenti.

A proposito dei rapporti nati nella Casa del Gf Vip con gli altri concorrenti, Matteo ha rivelato:

C’è una persona con la quale ho un conto in sospeso ma tanto il mondo è piccolo e il tempo c’è. Detto questo, un legame d’amicizia ce l’ho avuto con Davide Donadei e con Edoardo Donnamaria, con il quale dentro la casa ci eravamo promessi che fuori ci saremmo visti siccome abbiamo tante idee anche a livello di lavoro che condividevamo dentro e che fuori stiamo portando avanti... Poi ad Antonella Fiordelisi voglio tanto bene, è come una sorellina e poi Nikita, Alberto... altri ti direi Antonino, Andrea, Sara e anche Martina.

Diamante ha poi commentato la vittoria della sua ex fidanzata Nikita:

La vittoria è stata sua e meritata, purtroppo il gioco che facevano gli altri non è andato a buon fine, per fortuna la gente a casa se ne è accorta [...] Un ritorno di fiamma tra di noi? Io nella vita sono uno che non si preclude mai niente, lascio molto che le sensazioni e le emozioni facciano il loro corso, c’è un bellissimo rapporto adesso e quello che sarà, sarà. Si vedrà pian piano come in tutte le cose. Attualmente sono single e felice, anche se sento che mi manca qualcosa. All’interno della casa erano tutte bellissime donne, l’unica che avrei voluto corteggiare purtroppo era già sposata e anche con un mio connazionale, per me Milena era dopo Nikita, chiaramente. Entrambe erano le donne più belle della casa.

