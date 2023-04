Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi ricorda la sua esperienza in Honduras, la reazione di Nicolas Vaporidis

Gossip TV

L'ex naufrago Edoardo Tavassi commenta sui social il debutto de L'Isola dei Famosi.

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è ufficialmente partita ieri, lunedì 17 aprile 2023, su Canale 5. A commentare la prima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ci ha pensato l'ex gieffino Edoardo Tavassi che, tramite delle storie su Instagram, ha voluto ricordare la sua esperienza in Honduras.

Edoardo Tavassi ricorda la sua Isola dei Famosi sui social

Reduce dalla settima edizione del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi è intervenuto sui social per ricordare la sua esperienza a L'Isola dei Famosi. Per chi non lo sapesse, il simpatico romano era stato costretto a lasciare il reality show per via di un infortunio alla gamba, che gli ha impedito di godersi la finale insieme a Nicolas Vaporidis.

"Ecco che ricomincia L'Isola dei Famosi. Io che ci sono stato posso dare un solo consiglio dal profondo del cuore a tutti i naufraghi 'mo so ca**i vostri", ha scritto Tavassi sui social per poi pubblicare una foto ricordo con Vaporidis "Un po' di nostalgia...Ma a casa se sta meglio!". Ricordo che è stato prontamente condiviso dal vincitore della passata edizione de L'Isola direttamente dal suo ristorante a Londra.

La prima diretta de L'Isola ha già fornito i suoi primi verdetti. Il modello venezuelano Jhonatan Andres Mujica Carrillo è stato eliminato prima ancora di entrare in gara. I naufraghi che dovranno scontrarsi al televoto sono Marco Predolin e Helena Prestes. L'appuntamento è per lunedì 24 aprile 2023 in prima serata su Canale 5.

