Grande Fratello Vip, la furia di Luca Salatino: ''Non sono venuto qui ad educarvi''

Luca Salatino commenta caustico la mancanza di rispetto di alcuni inquilini del Grande Fratello Vip, trovando l’appoggio di Luca Onestini.

Luca Salatino non sta facendo un percorso brillante al Grande Fratello Vip, troppo educato per essere protagonista delle dinamiche più trash della casa ci Cinecittà, poco televisivo vista la sua scarsa esperienza nel settore. Ma quando si parla di cibo e del suo servizio come cuoco della casa, il romano è pronto ad esplodere: ecco cosa è successo poco fa.

Grande Fratello Vip, Luca Salatino sbotta: cosa è successo?

L’ingresso di Luca Salatino nella casa del Grande Fratello Vip avrebbe potuto far brillare il simpatico e affabile romano, noto al pubblico di Canale 5 per la sua avventura a Uomini e Donne, invece si è rivelato un clamoroso flop. Luca è senza dubbio uno dei concorrenti più gentili, educati e rispettosi di questa edizione del Gf Vip, e proprio per questo il suo percorso risulta essere totalmente privo di brio. L’ex tronista, salvo qualche sfogo di nostalgia a causa della mancanza della fidanzata Soraia, è totalmente invisibile e trascorre la maggior parte del tempo in cucina, dove si diletta nella sua professione per accontentare tutti i Vipponi.

Pochi giorni fa, dopo l’ultima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, Luca è scoppiato in lacrime e ha annunciato l’addio al programma, salvo poi ripensarci e tornare dietro ai fornelli per sfogare la sua frustrazione. Mentre i fan del Gf Vip chiedono che vengano presi provvedimenti contro le esternazioni agghiaccianti di Dana Saber su Putin, Salatino scopre che qualcuno ha mangiato un dolce fatto per festeggiare tutti insieme a Natale, snobbando il pollo cucinato per pranzo. Il romano ha sbottato furioso, criticando la maleducazione di alcuni inquilini:

“Il pollo è rimasto dentro al forno. Io cucino per 22 persone e il pollo è rimasto dentro al forno. Io non sono venuto qui ad educare le persone però… Anche il salame di cioccolato, l’ho fatto per Natale e l’hanno mangiato. Ma che sono venuto qui per diventare matto? Ma la gente dentro casa loro fa così? Tante volte faccio da mangiare, e nemmeno mi metto a tavola che loro hanno già finito. La linea è sottile”.

Luca Onestini, dopo aver assistito alla scena, si è detto d’accordo con il collega, ammettendo che la situazione è decisamente peggiore di quello che si sarebbe aspettato. Nel frattempo, aleggia il misterioso sul ladro di dolci, che ha infastidito non poco anche Edoardo Tavassi, contrario a questi atti egoisti in casa.

