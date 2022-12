Grande Fratello Vip, Luca Salatino annuncia il suo addio: "Ho deciso di uscire, inutile restare"

Gossip TV

Luca Salatino pronto ad abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip.

Luca Salatino è pronto ad abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip! Parlando con i suoi colleghi Davide Donadei e Nikita Pelizon, l'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato la sua intenzione di non accettare il prolungamento del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Luca Salatino lascia il Gf Vip: l'annuncio

Luca Salatino abbandonerà il Grande Fratello Vip! Come ogni anno, i concorrenti decideranno se accettare di rimanere in gioco fino ad aprile o uscire dalla famosa porta rossa di Cinecittà. Come riportato da Biccy, a differenza di tanti, il simpatico concorrente romano sembra avere le idee molto chiare visto che nelle ultime ore ha annunciato il suo addio:

Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio. Mi peggioro l’immagine anche. E mi manca lei troppo. E poi forse era il momento sbagliato per questa avventura. Se io facevo un anno con lei, lavoricchiavo sui social era diverso. Stiamo da poco insieme ed è strano. Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e tutto, poi la scelta e dopo subito il GF Vip. Poi veniamo da anni di Covid, qui i mesi chiuso pesano. No non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto.

E ancora:

Tu mi dici che devo cercare di resistere, ma no. Meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male. Allungare senza volerlo non mi piace. Ma loro lo sanno che io esco. Esco anche per Soria è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta [...] Ho capito che sto facendo questo come lavoro per il nostro futuro, non sono scemo. Però sono 100 giorni che sono qui dentro. La fine è arrivata e la vita è fatta di scelte.

