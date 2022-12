Grande Fratello Vip, Dana Saber fuori controllo: le parole agghiaccianti su Putin! (VIDEO)

Gossip TV

Dana Saber, nuova concorrente del Grande Fratello Vip, vuole provocare ma questa volta esagera parlando di Putin.

Dana Saber ha varcato la porta rossa di Cinecittà con la chiara intenzione di provocare scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver preso spunto da alcune lamentele per attaccare, senza motivo apparente, le gieffine più amate dal pubblico, la nuova concorrente si è lasciata andare ad un commento su Putin che avrebbe fatto bene a tenere per sé.

Grande Fratello Vip, Dana Saber incontrollabile: gieffini sconcertati

La bellissima modella di origine marocchine ha fatto il suo scoppiettante ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e ha già uno stuolo di haters ad attendere la sua Nomination per farla fuori dal reality show di Canale 5. Dana Saber, per chi non lo sapesse nota al mondo del gossip per la paparazzata del bacio saffico con Dayane Mello, si è mostrata pronta a tutto per entrare a far parte delle dinamiche del gioco, forzando la mano con una terribile discussione contro Patrizia Rossetti, ammonimenti e rimproveri senza capo né coda a Micol Incorvaia e offese a Oriana Marzoli.

Insomma, Dana è incontenibile e sembra che l’unica che voglia farsela come alleata è Antonella Fiordelisi, decisamente rimasta senza appoggio dopo la brutta imitazione fatta ad Oriana e le accuse lanciate alle coinquiline di Cinecittà. Nelle ultime ore, Dana si è resa protagonista dell’ennesimo scivolone, questa volta a sfondo politico. Attilio Romita stava condividendo con alcuni concorrenti del Gf Vip la sua via da giornalista inviato all’estero, raccontando alcuni degli incontri più particolari e importanti, tra cui quello con Vladimir Putin. Sentendo il nome del leader russo, Dana ha esclamato:

“Putin è il mio preferito! Lo amo, è il mio uomo ideale”.

Un commento che ha totalmente gelato Attilio, il quale ha provato ad offrire una scappatoia alla modella che invece ha ribadito il suo grande amore per Putin. Un commento fuori luogo, non perché non possa essere vero dato che ognuno può credere in ciò che preferisce, ma perché manca totalmente di tatto nel periodo storico che stiamo vivendo con una guerra in atto alle porte dell’Europa, che sta destabilizzando l’economia e facendo crollare tantissime attività in Italia. Ora, la domanda sorge spontanea: avevamo davvero bisogno di Saber al Gf Vip?

Dana “Il mio preferito lo amo, se mi dici chi è il tuo uomo ideale ti direi Putin”

CHE SCHIFO #Gfvip



pic.twitter.com/ab546a7NCY — 𝓡 🫧 (@restachilll) December 22, 2022

