Grande Fratello Vip, la confessione di Soleil Sorge: "Ho già baciato una donna, ma con Delia Duran..."

Soleil si lascia andare a nuove confessioni inedite al Grande Fratello Vip.

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip per Soleil Sorge. Interpellata da Nathaly Caldonazzo, l'influencer italo-americana è tornata a parlare del passionale bacio che si è scambiata nella Casa con Delia Duran lasciandosi andare a nuove rivelazioni inedite del suo passato sentimentale.

La rivelazione di Soleil Sorge al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mandato in onda le immagini del bacio tra Delia e Soleil. Immagini che hanno destabilizzato tutti i concorrenti della Casa, in particolar modo Nathaly. Quest'ultima, infatti, subito dopo la diretta ha raggiunto l'influencer per chiederle spiegazioni in merito a quello che è successo con la modella venezuelana.

"Stare in mezzo ad una coppia mai, non è una cosa per me" ha confessato la Sorge per poi ammettere di aver baciato diverse donne nella sua vita "Come mai ho baciato una donna? Guarda che in realtà il mio primo bacio è stato con una ragazza. Quella non è una cosa strana per me, era l’ultima delle cose, anzi…è successo più volte. Però con Delia non è stato un bacio passionale".

Come riporta Biccy, Soleil ha avuto modo di confrontarsi anche con Delia dopo la diretta del Gf Vip. Un confronto in cui l'influencer ha rivelato di aver chiuso definitivamente il suo rapporto con Alex: "Dopo quello che ha fatto non voglio più nessun rapporto con lui. Mi ha portato a dire basta una serie di cose, non soltanto il fatto che voi due siete una coppia, ma anche il fatto che ha fatto del male a me. Io mi volevo tirar fuori da tempo e lui è tornato qui volendomi far dire cosa provavo per lui. Tra me e Alex si è spezzato qualcosa, i rapporti vanno mantenuti e lui mi ha delusa.Voglio coerenza e verità".

