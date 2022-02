Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan attacca Alex Belli e si schiera dalla parte di Delia Duran e Soleil Sorge

Gossip TV

Miriana sbotta con Delia e critica duramente Alex al Grande Fratello Vip.

Miriana Trevisan è tornata all'attacco contro Alex Belli al Grande Fratello Vip. Alla showgirl non è per niente piaciuto il comportamento ambiguo assunto da Alex Belli nei confronti di Delia Duran e Soleil Sorge e, proprio per questo, ha deciso di mettere in guardia la modella venezuelana.

L'attacco di Miriana Trevisan ad Alex Belli

"Io non ho capito perché lui è venuto qui dentro la casa del GF per fermati con Barù e con Antonio per la complicità che avevi con loro due. Poi però non ti ha bloccato con Soleil?! Cos’è forse la cosa lo stuzzica? No guarda lascia stare che è meglio" ha sbottato Miriana riferendosi al comportamento assunto da Alex al Grande Fratello Vip "Capisci perché mi viene voglia di proteggere te e Soleil? Che fa Alex si eccita con questa cosa che stava nascendo? Poi però è geloso di Antonio e di Barù, poi non è geloso di Sole che ha fatto di peggio con te? Perché è comunque una persona, un essere umano che si è avvicinata tanto a te".

La Trevisan ha quindi cercato di mettere in guardia la Duran da Belli: "Non è limpido l’amore in questo contesto. Lui doveva fermarvi così come ha fermato con i due ragazzi nonostante con loro non ci fosse stato nulla si palese. Doveva fermare le due donne che ama. Anche perché era ovvio che avreste sofferto di questo siparietto. Perché non vi ha fermato? No anzi, gli è pure piaciuto". Le parole di Miriana hanno provocato la reazione della modella che, come riporta Biccy, ha prontamente difeso il compagno: "No credimi che di quel bacio con Sole, Alex non ha nessuna colpa ti assicuro. L’abbiamo voluto fare io e Sole".

Leggi anche Davide Silvestri torna all'attacco contro Soleil Sorge

Non contenta, Miriana ha continuato il suo sfogo contro Alex anche con Manila. "Delia ha detto più volte che ama anche le donne. Quindi baciare Barù o Soleil per Delia non fa differenza e Alex dovrebbe essere geloso in egual misura. Invece nel caso di Barù ha fermato tutto dicendo alla moglie che stava facendo una brutta figura fuori. Invece poi la vede limonare con Soleil ed è felice. Diciamo chiaramente che ad Alex è piaciuto tutto questo" ha concluso l'ex di Pago.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.