Grande Fratello Vip, l’ira di Alessandro Basciano: ''Nervi tesi, mi faccio eliminare''

Alessandro Basciano perde la calma nella casa del Grande Fratello Vip. Cosa è successo?

Alessandro Basciano ha intrapreso una vera e propria crociata nella casa del Grande Fratello Vip. Il gieffino, dopo essere stato accusato di non prestare sufficiente attenzione ai turni di pulizie, si è rimesso in carreggiata e ha cercato di semplificare il compito a Manila Nazzaro, che da sempre tiene le redini dell’igiene in Casa. Furioso per l’ennesimo smacco da parte di qualcuno che continua a lasciare bicchieri e piatti sporchi con nonchalance nel lavandino, Basciano esplode e minaccia di farla pagare al colpevole.

Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano perde le staffe

Il problema più grande della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono le pulizie di Casa. Incredibilmente, tra intrighi amorosi, tradimenti inaspettati e love story discusse, ciò che fa maggiormente litigare i concorrenti della casa più spiata d’Italia sono i turni per le pulizie, che matematicamente vengono disattesi e ricadono su pochi Vipponi, come Manila Nazzaro che si è sempre messa a disposizione per mantenere ordine e igiene. Alessandro Basciano ha preso sul serio la storia dell’igiene e si è dato da fare, evitando di far ricadere i suoi compiti su terze persone e aiutando Manila quando possibile.

Dopo la diretta del Gf Vip, durante la quale Soleil si è scagliata contro Delia a telecamere spente, Basciano ha trovato alcune stoviglie usate e non pulite nel lavandino ed è esploso. “Parlare con i muri. Bisogna farlo presente, dirlo a Katia… Poi non vi lamentate se faccio qualche casino, che ho i nervi tesi. Io giuro che se becco chi fa una cosa del genere, becca le conseguenze. Che siamo schiavi?”, ha sbottato Alessandro, tranquillizzato da Davide Silvestri e Barù che gli hanno chiesto di lasciar perdere.

“Come becco la mossa di uno che lascia un bicchiere e se ne va… Mi faccio eliminare piuttosto, ma siete tutti testimoni. Sì, sono matto. Io la prendo come una questione di principio e mi dispiace vedere Manila sempre a pulire. Tanto lo becco, vedrai come lo smaschero”, ha replicato Basciano, ribadendo di voler portare a termine la sua missione e pizzicare il concorrente maleducato che non ha rispetto delle pulizie.

