Grande Fratello Vip, Soleil Sorge perde contro Delia Duran e la insulta a telecamere spente! (VIDEO)

Durante la pausa pubblicitaria del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha lanciato una frecciatina velenosa a Delia Duran.

Soleil Sorge ha perso uno dei televoti più importanti della sua avventura al Grande Fratello Vip, vedendo Delia Duran sfrecciare in lizza per essere la prima finalista della sesta edizione del reality show di Canale5. La bionda influencer ha preso malissimo la vittoria della rivale e, durante una pausa pubblicitaria, si è scagliata molto duramente contro Delia per poi sfogarsi sugli ultimi risvolti del programma che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge distrugge Delia Duran

La sportività non è esattamente una caratteristica del carattere di Soleil Sorge, che detesta perdere soprattutto quando in ballo c’è il confronto con la sua rivale numero uno, Delia Duran. Il televoto settimanale del Grande Fratello Vip ha decretato che la showgirl sudamericana fosse la preferita del pubblico, e così Delia ha potuto accaparrarsi un posto per le votazioni dei primi finalisti che potrebbero volare direttamente a marzo 2022 senza preoccuparsi delle prossime Nomination. Logicamente, Soleil non ha preso bene lo smacco, dal momento che non è la prima volta che perde lo scettro di “preferita dal pubblico” nelle ultime settimane e ha sbottato contro Duran.

Approfittando di una pausa pubblicitaria, Sorge ha esclamato: “Puoi smetterla di parlarmi? […] Amore l’unica che si è sempre fatta rispettare in questa situazione sono io. Non so proprio di cosa stai parlando. Non è certo colpa mia se tuo marito si è innamorato di me e fatti due domande, perché mi stai stancando”. Delia, imperturbabile e piena di felicità, ha accusato Soleil di essere semplicemente gelosa, invitandola ad incassare la sconfitta.

Come riporta Biccy, Soleil si è poi sfogata lungamente su quanto accaduto in puntata: “Qua dentro mezza casa non mi sopporta e ricevo da loro soltanto cattiverie. Adesso però anche il pubblico preferisce una Delia che è appena arrivata e sta facendo dei siparietti. Allora faccio le mie valutazioni, sono esausta giuro […] Credo sia stata una sconfitta per me, ma che abbi anche vinto l’odio contro l’amore. Il pubblico che premia Delia al posto mio o di Giucas, non ci sta. […] Viene premiato un teatrino del genere rispetto a due persone che hanno dato veramente tanto. Anche Clarissa e Manuel che pur di non dire una cosa oggettiva appoggiano Delia, ma sopratutto era evidente che era contro di me”. Cosa ne pensate?

